Không khí lạnh bắt đầu tràn xuống miền Bắc, miền Trung mưa lớn trên 700 mm

Dự báo thời tiết hôm nay 17.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng chiều và đêm nay, không khí lạnh cường độ mạnh bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông miền Bắc và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía tây miền Bắc và Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ.

Không khí lạnh tác động, thời tiết miền Bắc rét, miền Trung mưa lớn ẢNH: TUẤN MINH

Trên đất liền, gió mùa đông bắc mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển mạnh cấp 4 - 5, có nơi cấp 6. Từ chiều và đêm nay 17 - 18.11, miền Bắc có mưa, mưa rào và có giông.

Dự báo từ tối và đêm 17.11, thời tiết ở trung du, đồng bằng miền Bắc và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, vùng núi miền Bắc trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở trung du, đồng bằng miền Bắc và Bắc Trung bộ phổ biến từ 12 - 15 độ C, vùng núi từ 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ chiều và đêm 17 - 18.11, trời có mưa, mưa rào, từ tối và đêm nay trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13 - 15 độ C.

Không khí lạnh gây mưa lớn ở miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, không khí lạnh gây ra đợt mưa lớn ở miền Trung.

Dự báo từ sáng sớm 17.11 đến đêm 18.11, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200 - 450 mm, có nơi trên 700 mm

Hà Tĩnh, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm, có nơi trên 400 mm. Phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh gây ra thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển. Dự báo từ chiều tối và đêm nay 17.11, vịnh Bắc bộ có gió mùa đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m. Vùng biển bắc Biển Đông gió mùa đông bắc mạnh dần lên cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh, sóng biển cao 4 - 6 m.

Dự báo từ gần sáng mai 18.11, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, phía bắc khu vực giữa Biển Đông gió mùa đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao từ 4 - 6 m.

Từ ngày 18.11, dự báo không khí lạnh tác động khiến vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, gió mùa đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 3 - 5 m.