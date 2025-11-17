Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Không khí lạnh bắt đầu tràn xuống miền Bắc, miền Trung mưa lớn trên 700 mm

Phan Hậu
Phan Hậu
17/11/2025 07:26 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 17.11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc khiến thời tiết chuyển rét từ đêm cùng ngày. Miền Trung có mưa lớn trong ngày 17 - 18.11, lượng mưa lớn nhất có nơi trên 700 mm.

Dự báo thời tiết hôm nay 17.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng chiều và đêm nay, không khí lạnh cường độ mạnh bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông miền Bắc và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía tây miền Bắc và Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ.

Không khí lạnh bắt đầu tràn xuống miền Bắc, miền Trung mưa lớn trên 700 mm- Ảnh 1.

Không khí lạnh tác động, thời tiết miền Bắc rét, miền Trung mưa lớn

ẢNH: TUẤN MINH

Trên đất liền, gió mùa đông bắc mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển mạnh cấp 4 - 5, có nơi cấp 6. Từ chiều và đêm nay 17 - 18.11, miền Bắc có mưa, mưa rào và có giông. 

Dự báo từ tối và đêm 17.11, thời tiết ở trung du, đồng bằng miền Bắc và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, vùng núi miền Bắc trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. 

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở trung du, đồng bằng miền Bắc và Bắc Trung bộ phổ biến từ 12 - 15 độ C, vùng núi từ 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ chiều và đêm 17 - 18.11, trời có mưa, mưa rào, từ tối và đêm nay  trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13 - 15 độ C.

Không khí lạnh gây mưa lớn ở miền Trung 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, không khí lạnh gây ra đợt mưa lớn ở miền Trung.

Dự báo từ sáng sớm 17.11 đến đêm 18.11, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200 - 450 mm, có nơi trên 700 mm

Hà Tĩnh, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm, có nơi trên 400 mm. Phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh gây ra thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển. Dự báo từ chiều tối và đêm nay 17.11, vịnh Bắc bộ có gió mùa đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m. Vùng biển bắc Biển Đông gió mùa đông bắc mạnh dần lên cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh, sóng biển cao 4 - 6 m.

Dự báo từ gần sáng mai 18.11, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, phía bắc khu vực giữa Biển Đông gió mùa đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao từ 4 - 6 m. 

Từ ngày 18.11, dự báo không khí lạnh tác động khiến vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, gió mùa đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 3 - 5 m.

Tin liên quan

Dự báo thời tiết 16.11: Không khí lạnh gây rét đậm, mưa lớn diện rộng

Dự báo thời tiết 16.11: Không khí lạnh gây rét đậm, mưa lớn diện rộng

Dự báo thời tiết hôm nay 16.11, không khí lạnh đang áp sát nước ta, từ ngày mai 17.11 vùng núi cao các tỉnh miền Bắc có rét đậm, miền Trung mưa lớn diện rộng.

Khám phá thêm chủ đề

Không khí lạnh mưa lớn không khí lạnh miền Bắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận