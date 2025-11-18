Cấm xe tải trên 15 tấn lưu thông qua đèo Mimosa do sạt lở

Theo đó, từ 17 giờ 30 phút ngày 18.11, tỉnh Lâm Đồng cấm xe ô tô tải có tổng tải trọng toàn bộ từ 15 tấn trở lên (tổng của khối lượng bản thân xe cộng với tải trọng hàng hóa) lưu thông trên đoạn đèo Mimosa (P.Xuân Hương - Đà Lạt) cho đến khi có thông báo mới; các phương tiện khác được lưu thông 2 chiều như phương án tổ chức giao thông hiện nay.

Đèo Mimosa QL20 (Km223+240 - Km234+000) bị sạt lở, hư hỏng kết cấu nền ẢNH: LÂM VIÊN

Sở Xây dựng Lâm Đồng phân luồng các xe ô tô tải có tổng tải trọng toàn bộ từ 15 tấn trở lên lưu thông về các phường trung tâm TP.Đà Lạt (cũ) và ngược lại.

Cụ thể, đối với các phương tiện từ xã Đức Trọng đến Đà Lạt và ngược lại khi đến vòng xoay Liên Khương (Km203+400, QL20) vào QL27 (Km174, QL.27) đến Ngã 3 cửa rừng (Km164+100, QL27) rẽ phải vào ĐT.725 qua đèo Tà Nung đi Đà Lạt và ngược lại. Đối với các phương tiện từ xã Đơn Dương, xã Hiệp Thạnh đến Đà Lạt và ngược lại, từ Ngã 3 Phi Nôm đi QL27 đến Ngã 3 cửa rừng tiếp tục đi Đà Lạt.

Các phương tiện nhộn nhịp qua đèo Mimosa chiều 18.11, sau khi tỉnh Lâm Đồng đóng đèo Prenn từ trưa 17.11 ẢNH: LÂM VIÊN

Tương tự, các phương tiện từ xã Đinh Văn Lâm Hà đến Đà Lạt và ngược lại đến Ngã 3 cửa rừng tiếp tục đi theo ĐT.725 qua đèo Tà Nung đến làng hoa Vạn Thành Đà Lạt.

Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn từ ngày 16 - 18.11 dẫn đến đường đèo Mimosa QL20 (Km223+240 - Km234+000) bị sạt lở, hư hỏng kết cấu nền, mặt đường tại Km226+500 – Km226+800 và có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nên không đảm bảo cho các phương tiện có trọng tải lớn lưu thông.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng khảo sát điểm sạt lở trên đèo Mimosa ẢNH: LÂM VIÊN

Chiều 18.11, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng đến khảo sát hiện trường sạt lở trên đèo Mimosa và yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở.

Như Thanh Niên đã phản ánh, sáng 17.11 đèo Prenn cửa ngõ chính vào Đà Lạt bị sạt lở nghiêm trọng. Trước đó, ngày 28.10 đèo D'Ran, QL20 tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với Phan Rang (Khánh Hòa) cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đèo Prenn và tuyến đèo D'Ran, cấm các phương tiện qua lại 2 đoạn đèo sạt lở. Nay lại tiếp tục cấm xe tải trên 15 tấn qua đèo Mimosa cũng do bị sạt lở.