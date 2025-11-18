Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cấm xe tải trên 15 tấn lưu thông qua đèo Mimosa do sạt lở

Lâm Viên
Lâm Viên
18/11/2025 17:56 GMT+7

Chiều tối 18.11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành thông báo số 403/TB-SXD cấm xe tải có tổng tải trọng trên 15 tấn lưu thông qua đèo Mimosa do bị sạt lở.

Theo đó, từ 17 giờ 30 phút ngày 18.11, tỉnh Lâm Đồng cấm xe ô tô tải có tổng tải trọng toàn bộ từ 15 tấn trở lên (tổng của khối lượng bản thân xe cộng với tải trọng hàng hóa) lưu thông trên đoạn đèo Mimosa (P.Xuân Hương - Đà Lạt) cho đến khi có thông báo mới; các phương tiện khác được lưu thông 2 chiều như phương án tổ chức giao thông hiện nay.

Cấm xe tải trên 15 tấn lưu thông qua đèo Mimosa do sạt lở - Ảnh 1.

Đèo Mimosa QL20 (Km223+240 - Km234+000) bị sạt lở, hư hỏng kết cấu nền

ẢNH: LÂM VIÊN

Sở Xây dựng Lâm Đồng phân luồng các xe ô tô tải có tổng tải trọng toàn bộ từ 15 tấn trở lên lưu thông về các phường trung tâm TP.Đà Lạt (cũ) và ngược lại.

Cụ thể, đối với các phương tiện từ xã Đức Trọng đến Đà Lạt và ngược lại khi đến vòng xoay Liên Khương (Km203+400, QL20) vào QL27 (Km174, QL.27) đến Ngã 3 cửa rừng (Km164+100, QL27) rẽ phải vào ĐT.725 qua đèo Tà Nung đi Đà Lạt và ngược lại. Đối với các phương tiện từ xã Đơn Dương, xã Hiệp Thạnh đến Đà Lạt và ngược lại, từ Ngã 3 Phi Nôm đi QL27 đến Ngã 3 cửa rừng tiếp tục đi Đà Lạt.

Cấm xe tải trên 15 tấn lưu thông qua đèo Mimosa do sạt lở - Ảnh 2.

Các phương tiện nhộn nhịp qua đèo Mimosa chiều 18.11, sau khi tỉnh Lâm Đồng đóng đèo Prenn từ trưa 17.11

ẢNH: LÂM VIÊN

Tương tự, các phương tiện từ xã Đinh Văn Lâm Hà đến Đà Lạt và ngược lại đến Ngã 3 cửa rừng tiếp tục đi theo ĐT.725 qua đèo Tà Nung đến làng hoa Vạn Thành Đà Lạt.

Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn từ ngày 16 - 18.11 dẫn đến đường đèo Mimosa QL20 (Km223+240 - Km234+000) bị sạt lở, hư hỏng kết cấu nền, mặt đường tại Km226+500 – Km226+800 và có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nên không đảm bảo cho các phương tiện có trọng tải lớn lưu thông.

Cấm xe tải trên 15 tấn lưu thông qua đèo Mimosa do sạt lở - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng khảo sát điểm sạt lở trên đèo Mimosa

ẢNH: LÂM VIÊN

Chiều 18.11, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng đến khảo sát hiện trường sạt lở trên đèo Mimosa và yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở.

Như Thanh Niên đã phản ánh, sáng 17.11 đèo Prenn cửa ngõ chính vào Đà Lạt bị sạt lở nghiêm trọng. Trước đó, ngày 28.10 đèo D'Ran, QL20 tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với Phan Rang (Khánh Hòa) cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đèo Prenn và tuyến đèo D'Ran, cấm các phương tiện qua lại 2 đoạn đèo sạt lở. Nay lại tiếp tục cấm xe tải trên 15 tấn qua đèo Mimosa cũng do bị sạt lở.

Tin liên quan

Các đèo Mimosa, Prenn và D'Ran sạt lở, đường lên Đà Lạt thêm khó khăn

Các đèo Mimosa, Prenn và D'Ran sạt lở, đường lên Đà Lạt thêm khó khăn

Cơ quan chức năng P. Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa phát hiện sạt trượt đất phía taluy âm trên đèo Mimosa, QL20 và đã giăng dây cảnh báo để đảm bảo an toàn giao thông.

Khám phá thêm chủ đề

Đèo Mimosa Đèo Prenn bị sạt lở QL27 Đà Lạt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận