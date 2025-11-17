Đắk Lắk: Ngập sâu nhiều nơi, dân được di dời khẩn cấp

Ngày 17.11, ông Hồ Duy Nam, Trưởng phòng Kinh tế xã Krông Bông (thuộc H.Krông Bông, Đắk Lắk cũ) cho biết, lực lượng chức năng đang triển khai công tác di dời đồ đạc, người dân ra khỏi vùng bị ngập sâu do nước lũ dâng cao.

Lực lượng chức năng xã Krông Bông có mặt tại các khu vực bị ngập sâu để sẵn sàng ứng phó ẢNH: T.X

Tại thôn 27 (xã Krông Bông), có 13 hộ dân bị ngập do nước sông dâng cao. Dù chưa đến mức phải di dời khẩn cấp, chỉ mới xuất hiện tình trạng nước tràn vào sân, vườn và một trường hợp bị ngập lò sấy, nhưng chính quyền địa phương vẫn duy trì mức cảnh giác cao.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phương án phòng chống, đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản có giá trị đến nơi an toàn, tập kết tại trụ sở xã cũ, khu vực cao ráo, đảm bảo an toàn. Chúng tôi cũng vận động người dân rời nhà tạm thời để tránh rủi ro, đảm bảo không xảy ra thiệt hại về người", ông Nam cho biết.

Chính quyền xã Krông Bông vận động người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn ẢNH: T.X

Để bảo đảm công tác cứu hộ và hỗ trợ người dân kịp thời, xã đã huy động Ban Phòng chống lũ bão vào hoạt động, đồng thời cử lực lượng trung tâm y tế đi cùng để cung cấp nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân.

"Chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và đã xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó trong thời gian tới, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân", ông Nam thông tin.

Tại xã Yang Mao, mưa lớn cũng khiến một hộ dân bị ngập sâu và phải sơ tán trong ngày 17.11. Nhiều tuyến đường trên địa bàn xuất hiện nước chảy xiết, phương tiện không thể lưu thông; một số nhà ở vùng trũng bị ngập gần 2 m. Xã đang duy trì lực lượng trực 24/24 để ứng phó.

Riêng tại buôn Tơng Rang B và thôn Yang Hanh, gần chục hộ dân bị ngập sâu đã được di dời khẩn cấp trong tối 16.11.

Sáng 17.11, mưa lớn khiến QL29 bị ngập tràn mặt đường, nước sâu từ 0,1 - 1 m tại nhiều vị trí trên địa bàn các xã Đức Bình và Sông Hinh, gây ách tắc giao thông; một số đoạn còn bị xói lở lề đường. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng chốt chặn hai đầu tuyến để cấm xe qua lại, đảm bảo an toàn, đồng thời hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc tránh lũ.



Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ trưa 17.11 đến trưa 19.11, các xã/phường phía đông tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa 150 - 300 mm, có nơi trên 350 mm. Khu vực phía tây có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở mức 1.

Do mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông đang lên nhanh, gây nguy cơ ngập úng tại vùng trũng, khu đô thị và nguy cơ cao xảy ra sạt lở ở các khu vực đồi dốc, nền địa chất yếu. Các cơ quan chức năng và người dân được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến mưa lũ, đề phòng thời tiết nguy hiểm và chủ động các biện pháp ứng phó để đảm bảo an toàn.