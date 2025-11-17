Huế: Lũ sông Bồ vượt báo động 3, nhiều vùng ngập sâu

Mưa lớn từ 19 giờ ngày 15.11 đến sáng 17.11 đã làm nước lũ trên các sông tại TP.Huế dâng cao, người dân đang đối mặt thêm trận lũ mới. Đặc biệt lũ trên sông Bồ đã vượt mức báo động 3 (BĐ3), gây ngập lụt nhiều vùng dân cư khu vực phía bắc TP.Huế.

Nước lũ gây ngập QL1 qua phường Tứ Hạ, TP.Huế ẢNH: HỒNG TRẦN

Mực nước các sông trên địa bàn thành phố lúc 7 giờ ngày 17.11, sông Hương tại trạm Kim Long là 2,64 m - trên báo động 2 là 0,64 m (báo động 2 là 2,0 m); sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,91 m - trên báo động 3 là 0,41 m.

Trụ sở UBND phường Hóa Châu đã ngập lụt trở lại vào sáng 17.11 ẢNH: HỮU HIỆP

Nước lũ đã gây ngập các phường xã như Quảng Điền, Đan Điền, Hóa Châu, Hương Trà... Đường QL1 qua đoạn P.Tứ Hạ đã ngập, lực lượng CSGT đang phân luồng. Sáng cùng ngày, tuyến đường QL49A đi A Lưới bị sạt lở, tắc đường.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn TP.Huế, từ 19 giờ ngày 15.11 đến 6 giờ ngày 17.11, tại TP.Huế có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ các trạm Vrain khu vực đồng bằng phổ biến 100 - 200 mm, khu vực vùng núi 400 - 550 mm một số nơi cao hơn như: Bình Điền 605 mm, Hồng Thái (A Lưới) 612 mm.

Tại xã Quảng Điền, người dân đã đi lại bằng thuyền từ sáng 17.11 ẢNH: TUẤN HIỆP

Các hồ chứa thủy lợi hiện nay dung tích đạt khoảng 80 - 90% so với mực nước dâng bình thường, đã có phương án để chủ động vận hành an toàn công trình và vùng hạ du theo các kịch bản mưa lớn xảy ra.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, ở GD-ĐT TP.Huế đã thông báo cho học sinh các vùng ngập lũ nghỉ học từ sáng 17.11.

Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, cho biết nước lũ sông Bồ đợt này có khả năng còn cao hơn đợt lũ trước. Hiện tại, nhiều tuyến đường giao thông và nhà dân tại Quảng Điền đã ngập lũ.

Nước lụt đã xuất hiện tại nhiều khu vực ẢNH: L.X

Khu vực Thủy Phú, P.Hóa Châu, TP.Huế đã ngập lụt sáng 17.11 ẢNH: L.A.T

Nước lũ khu vực đường Nguyễn Phúc Chu, P.Kim Long, TP.Huế ẢNH: C.T.V.

Nước lũ tại đường Bạch Đằng, P.Phú Xuân, TP.Huế ẢNH: C.T.V.

Đài Khí tượng thủy văn TP.Huế dự báo, từ sáng sớm nay 17.11 đến sáng sớm ngày 19.11, tại TP.Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm; vùng núi 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm. Tổng lượng mưa cả đợt từ nay 17.11 đến hết ngày 19.11ở vùng đồng bằng phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm; vùng núi 300 - 600 mm, có nơi trên 800 mm.

Miền Trung mưa như trút nước, miền Bắc rét đậm rét hại

Với lượng mưa lớn và kéo dài, dự báo đợt lũ lần này sẽ còn dâng cao trên báo động 3 ở các sông Hương, sông Bồ...