Thời sự

Lốc xoáy làm sập cabin trạm thu phí trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Mạnh Cường
Mạnh Cường
17/11/2025 09:31 GMT+7

Trận lốc xoáy khuya 16.11 quét qua khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái và làm sập cabin trạm thu phí trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Sáng 17.11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết một trận lốc xoáy quét qua vào khuya 16.11, đã làm trạm thu phí Tam Kỳ trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ở xã Chiên Đàn (TP.Đà Nẵng) bị tốc mái, sập cabin, gây tê liệt hệ thống thu phí.

Vụ việc xảy ra lúc 22 giờ 15 ngày 16.11, khiến các phương tiện không ra vào được nút giao trạm thu phí Tam Kỳ.

Lốc xoáy làm sập cabin trạm thu phí trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Cabin thu phí Tam Kỳ bị lốc xoáy đánh sập

ẢNH: C.A

Hiện lực lượng CSGT phối hợp đơn vị quản lý tuyến điều tiết giao thông. Các phương tiện trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cả hai chiều đi thẳng, không ra tại nút giao Tam Kỳ tại Km 64. Các phương tiện không vào tại nút giao Tam Kỳ mà di chuyển đi QL1.

Đối với các phương tiện muốn ra nút giao Tam Kỳ thì xuống nút giao Hà Lam Km 40 (chiều bắc - nam) hoặc nút giao Chu Lai Km 82 (chiều nam - bắc).

Các phương tiện muốn lên cao tốc tại Tam Kỳ thì di chuyển về QL1 để thuận tiện cho việc lưu thông trên đường.

Đà Nẵng: Lốc xoáy làm 50 ngôi nhà tốc mái, 2 người bị thương nặng

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Cục CSGT) đang phối hợp với đơn vị quản lý tuyến để giải phóng, khắc phục sự cố do lốc xoáy gây ra nhằm thông trạm thu phí trong thời gian sớm nhất.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 22 giờ khuya 16.11, một trận lốc xoáy bất ngờ quét qua P.Hương Trà và xã Chiên Đàn (TP.Đà Nẵng) đã khiến 50 ngôi nhà ở 2 địa phương này bị tốc mái, nhiều tài sản hư hỏng nặng và đặc biệt làm sập một căn nhà, khiến hai mẹ con bị thương nghiêm trọng phải nhập viện cấp cứu.

