Đà Nẵng: Lốc xoáy làm 50 ngôi nhà tốc mái, 2 người bị thương nặng

Sáng 17.11, ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND P.Hương Trà (TP.Đà Nẵng), cho biết cơn lốc xoáy xuất hiện vào khoảng 22 giờ khuya 16.11, đã khiến 28 ngôi nhà bị tốc mái, cùng một vườn hoa phục vụ tết của người dân bị tàn phá.

"Rất may lốc xoáy không gây thiệt hại về người, chủ yếu thiệt hại về tài sản. Ngay khi sự cố xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn, khắc phục thiệt hại", ông Hậu nói.

Hàng chục ngôi nhà tốc mái khi lốc xoáy quét qua ẢNH: NGỌC THƠM

Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, cho hay lốc xoáy tiếp tục dịch chuyển từ P.Hương Trà lên và càn quét địa bàn xã chỉ ít phút sau, khiến khoảng 22 nhà dân bị tốc mái.

Nghiêm trọng nhất là làm sập một ngôi nhà tại thôn Khánh Thọ, đè lên hai mẹ con bà Trần Thị Thanh Xuân (74 tuổi) và con trai K.M.D (29 tuổi, bị khuyết tật).

Đến 23 giờ 30 cùng ngày, Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Nam tiếp nhận hai nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu và vùng thân, diễn biến phức tạp.

Ê kíp bác sĩ đã nhanh chóng sơ cứu và tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Hiện sức khỏe cả hai đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải được theo dõi tích cực sau phẫu thuật.

Chính quyền hai địa phương và lực lượng chức năng đang tiếp tục hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống sau trận lốc xoáy.