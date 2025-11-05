TP.HCM: Một học sinh bị nhóm bạn cùng trường đánh đa chấn thương

Ngày 5.11, UBND phường Long Nguyên (thành phố Bến Cát, Bình Dương cũ), TP.HCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc hàng chục học sinh nữ vây đánh 1 em học sinh lớp 8 ở trong nhà vệ sinh của Trường THCS An Điền trên địa bàn.

Theo kết quả xác minh ban đầu, em học sinh bị đánh đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị trong tình trạng đa chấn thương, rạn xương sườn.

Một học sinh nữ bị đánh trong nhà vệ sinh ở phường Long Nguyên, TP.HCM ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cũng theo xác minh của cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra ngày 31.10 trong khu vực nhà vệ sinh nữ của Trường THCS An Điền trên địa bàn phường Long Nguyên.

Sau đó, đến ngày 4.11, đoạn clip được 1 học sinh quay lại rồi đưa lên mạng xã hội. Lúc này nhà trường và các cơ quan chức năng mới biết vụ việc.

Phía gia đình cho biết, học sinh bị đánh ở trường về thì thấy người bị đau nhức toàn thân nên đã được gia đình đưa đến bệnh viện chữa trị. Đến nay tình hình sức khỏe tạm ổn, nhưng tinh thần vẫn hoang mang lo sợ.

Nhiều em học sinh vây đánh 1 bạn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo nội dung đoạn clip ghi lại khoảng hơn 2 phút, nhóm học sinh nữ khoảng 10 em (nhiều lớp khác nhau) đã vây đánh em học sinh lớp 8 trong nhà vệ sinh với lý do học sinh này mới chuyển lớp mà các thầy cô nhắc nhở cả nhóm nên các học sinh đã kéo bạn vào trong nhà vệ sinh để đánh.

Đáng chú ý, hàng chục học sinh nữ đánh em học sinh lớp 8 bằng nhiều hành động như tát, đá vào bụng, kéo tóc giật đầu xuống nền nhà… rồi chửi tục. Trong suốt quá trình xảy ra vụ việc có nhiều học sinh nam chứng kiến, theo dõi nhưng không có bất kỳ học sinh nào can ngăn.