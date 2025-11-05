Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TP.HCM: Một học sinh bị nhóm bạn cùng trường đánh đa chấn thương

Đỗ Trường
Đỗ Trường
05/11/2025 18:03 GMT+7

Một nhóm học sinh nữ Trường THCS An Điền ở phường Long Nguyên (TP.HCM) đã vây đánh 1 bạn cùng trường rồi quay clip đưa lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Ngày 5.11, UBND phường Long Nguyên (thành phố Bến Cát, Bình Dương cũ), TP.HCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc hàng chục học sinh nữ vây đánh 1 em học sinh lớp 8 ở trong nhà vệ sinh của Trường THCS An Điền trên địa bàn.

Theo kết quả xác minh ban đầu, em học sinh bị đánh đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị trong tình trạng đa chấn thương, rạn xương sườn.

TP.HCM: Một học sinh bị bạn cùng trường đánh đa chấn thương- Ảnh 1.

Một học sinh nữ bị đánh trong nhà vệ sinh ở phường Long Nguyên, TP.HCM

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cũng theo xác minh của cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra ngày 31.10 trong khu vực nhà vệ sinh nữ của Trường THCS An Điền trên địa bàn phường Long Nguyên.

Sau đó, đến ngày 4.11, đoạn clip được 1 học sinh quay lại rồi đưa lên mạng xã hội. Lúc này nhà trường và các cơ quan chức năng mới biết vụ việc.

Phía gia đình cho biết, học sinh bị đánh ở trường về thì thấy người bị đau nhức toàn thân nên đã được gia đình đưa đến bệnh viện chữa trị. Đến nay tình hình sức khỏe tạm ổn, nhưng tinh thần vẫn hoang mang lo sợ.

TP.HCM: Một học sinh bị bạn cùng trường đánh đa chấn thương- Ảnh 2.

Nhiều em học sinh vây đánh 1 bạn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo nội dung đoạn clip ghi lại khoảng hơn 2 phút, nhóm học sinh nữ khoảng 10 em (nhiều lớp khác nhau) đã vây đánh em học sinh lớp 8 trong nhà vệ sinh với lý do học sinh này mới chuyển lớp mà các thầy cô nhắc nhở cả nhóm nên các học sinh đã kéo bạn vào trong nhà vệ sinh để đánh.

Đáng chú ý, hàng chục học sinh nữ đánh em học sinh lớp 8 bằng nhiều hành động như tát, đá vào bụng, kéo tóc giật đầu xuống nền nhà… rồi chửi tục. Trong suốt quá trình xảy ra vụ việc có nhiều học sinh nam chứng kiến, theo dõi nhưng không có bất kỳ học sinh nào can ngăn.

Tin liên quan

Cà Mau: Clip học sinh đánh nhau ở cổng trường do mâu thuẫn lúc đá bóng

Cà Mau: Clip học sinh đánh nhau ở cổng trường do mâu thuẫn lúc đá bóng

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau, Sở GD-ĐT tỉnh này đã có báo cáo xác minh clip học sinh đánh nhau trước cổng trường.

Học sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh: Vì sao Phòng GD-ĐT không đình chỉ học tập?

Học sinh đánh nhau, quay clip phát tán mạng xã hội: Công bố các mức kỷ luật

Khám phá thêm chủ đề

học sinh TP.HCM mạng xã hội Bình Dương clip học sinh đánh nhau đánh hội đồng bạo lực học đường bị đánh hội đồng học sinh đánh nhau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận