Giáo dục

TP.HCM: Trường tiểu học Vĩnh Tân đã có 100 bộ bàn ghế mới

Đỗ Trường
Đỗ Trường
22/09/2025 19:00 GMT+7

Trường tiểu học Vĩnh Tân (TP.HCM) sử dụng bàn ghế cũ, xuống cấp do số lượng học sinh tăng đột biến, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã có chỉ đạo khẩn và ngay trong ngày 22.9, trường đã tiếp nhận 100 bộ bàn ghế mới.

Đến chiều tối 22.9, Trường tiểu học Vĩnh Tân (phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, Bình Dương cũ), TP.HCM đã tiếp nhận 100 bộ bàn ghế (loại bàn 2 mặt dùng cho học sinh bán trú) từ nguồn do địa phương đặt mua.

TP.HCM: Trường tiểu học Vĩnh Tân đã có 100 bộ bàn ghế mới - Ảnh 1.

Lực lượng dân quân thường trực phường Vĩnh Tân hỗ trợ di chuyển bàn ghế mới

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, nhiều phụ huynh học sinh Trường tiểu học Vĩnh Tân phản ánh nhà trường sử dụng bàn ghế cũ đã xuống cấp cho học sinh.

Theo giải thích của nhà trường, việc sử dụng bàn ghế cũ chỉ là tạm thời do số lượng học sinh năm học 2025-2026 tăng đột biến với 240 học sinh, trong khi đó số phòng học của trường không đủ để đáp ứng nên phải sử dụng lại phòng học của 2 dãy được xây dựng từ năm 1997 và một số bàn ghế cũ đã được loại ra chờ thanh lý.

TP.HCM: Trường tiểu học Vĩnh Tân đã có 100 bộ bàn ghế mới - Ảnh 2.

Thiếu phòng học, Trường tiểu học Vĩnh Tân phải sử dụng phòng học cũ

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sau khi Thanh Niên thông tin, sáng cùng ngày (22.9), Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã có chỉ đạo khẩn, điều chuyển 300 bộ bàn ghế ở một số trường khác trên địa bàn để bổ sung cho Trường tiểu học Vĩnh Tân.

Tuy nhiên, trước khi phụ huynh phản ánh, Trường tiểu học Vĩnh Tân đã đặt mua của một đơn vị chuyên cung cấp thiết bị trường học, đồng thời đơn vị này cũng đã ứng trước số bàn ghế mới để giao cho trường.

TP.HCM: Trường tiểu học Vĩnh Tân đã có 100 bộ bàn ghế mới - Ảnh 3.

Dãy phòng học cũ xây dựng từ năm 1997 được Trường tiểu học Vĩnh Tân sử dụng lại để dạy học

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại Trường tiểu học Vĩnh Tân, chiều cùng ngày UBND phường Vĩnh Tân đã bố trí lực lượng dân quân thường trực hỗ trợ trường di chuyển số bàn ghế cũ ra ngoài và lắp đặt bàn ghế mới cho học sinh.

TP.HCM: Trường tiểu học Vĩnh Tân đã có 100 bộ bàn ghế mới - Ảnh 4.

Bàn ghế mới được bàn giao cho Trường tiểu học Vĩnh Tân

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bên cạnh đó, ngày 22.9, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng ký văn bản yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM chủ động bố trí, tạm ứng kinh phí từ ngân sách địa phương theo quy định để sửa chữa ngay những hư hỏng nghiêm trọng, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các địa phương rà soát, báo cáo ngay các điểm trường có nguy cơ mất an toàn, xuống cấp trước ngày 25.9...

