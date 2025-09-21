Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TP.HCM: Học sinh tăng đột biến, một trường tiểu học phải sử dụng bàn ghế xuống cấp

Đỗ Trường
Đỗ Trường
21/09/2025 13:30 GMT+7

Do số lượng học sinh năm 2025-2026 tăng đột biến và trong thời gian chờ đấu thầu mua sắm, Trường tiểu học Vĩnh Tân (phường Vĩnh Tân, TP.HCM) đã phải sử dụng một số bàn ghế và phòng học cũ khiến phụ huynh bức xúc.

Ngày 21.9, ông Nguyễn Tấn Lập, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân (sáp nhập từ phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên với thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương cũ), TP.HCM cho biết địa phương này đang thực hiện các thủ tục đấu thầu cung cấp 100 bộ bàn ghế học sinh để trang bị cho Trường tiểu học Vĩnh Tân.

Trước đó, nhiều phụ huynh học sinh Trường tiểu học Vĩnh Tân phản ánh tình trạng nhà trường sử dụng bàn ghế cũ, xuống cấp, mặt bàn bị bong tróc, chân bàn ghế bị rỉ sét… cho học sinh ngồi học.

TP.HCM: Học sinh tăng đột biến, một trường tiểu học phải sử dụng bàn ghế xuống cấp - Ảnh 1.

Các lớp học với bàn bị bong tróc, xuống cấp trong Trường tiểu học Vĩnh Tân khiến phụ huynh bức xúc

ẢNH: Đ.X

Đã đề nghị mua sắm bàn ghế từ trước khi phụ huynh học sinh phản ánh

Chiều 21.9, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Mỹ Phong, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Tân, cho biết việc sử dụng tạm thời số bàn ghế cũ (dùng từ năm 2003) và một số phòng học cũ (xây dựng từ năm 1997) là do năm 2025-2026, sau khi sáp nhập xã, phường, số lượng học sinh của trường tăng đột biến với 240 học sinh, tương đương với 5 lớp học.

TP.HCM: Học sinh tăng đột biến, một trường tiểu học phải sử dụng bàn ghế xuống cấp - Ảnh 2.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Tân khẳng định số bàn ghế như phụ huynh phản ánh chỉ được sử dụng tạm thời

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trong khi đó hiện tại trường mới chỉ có 25 phòng học cho tất cả các khối từ lớp 1 đến lớp 5. "Do số học sinh tăng như vậy, chúng tôi đã phải sắp xếp sĩ số các lớp lên đến 50 học sinh/lớp nhưng vẫn thiếu phòng học nên phải tạm thời sử dụng số bàn ghế cũ và 5 phòng học ở 2 dãy nhà cũ được xây dựng từ năm 1997", bà Phong nói.

Bà Phong cũng cho biết sau khi sáp nhập phường Vĩnh Tân, trong kỳ nghỉ hè nhà trường đã thống kê số lượng bàn ghế cũ, xuống cấp và đề nghị mua sắm 100 bộ bàn ghế mới để bổ sung, thay thế bàn ghế cũ và UBND phường Vĩnh Tân cũng đã phê duyệt từ nguồn ngân sách.

TP.HCM: Học sinh tăng đột biến, một trường tiểu học phải sử dụng bàn ghế xuống cấp - Ảnh 3.

Trường tiểu học Vĩnh Tân đang loại những bàn ghế cũ xuống cấp để thay thế bàn ghế mới

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Còn ông Nguyễn Tấn Lập, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân, cho biết vì sử dụng ngân sách nhà nước để mua sắm nên các thủ tục liên quan đến đấu thầu phải thực hiện đúng theo quy định, do đó cho đến đầu năm học vẫn chưa có bàn ghế mới cho học sinh buộc nhà trường phải sử dụng tạm thời số bàn ghế cũ.

Về việc thiếu phòng học, ông Nguyễn Tấn Lập cho biết UBND thành phố Tân Uyên (Bình Dương cũ) đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng thêm 1 trường tiểu học trên địa bàn với trên 40 phòng học và dự án đang được triển khai.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Mỹ Phong cũng khẳng định nhà trường không thu tiền mua sắm trang thiết bị dạy học hay xây dựng trường lớp, kể cả quỹ hội phụ huynh cũng không thu nên việc mua sắm bàn ghế sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Thêm một trường tại TP.HCM không thu quỹ cha mẹ học sinh của trường

Thêm một trường tại TP.HCM không thu quỹ cha mẹ học sinh của trường

Năm học 2025-2026, một trường học tại TP.HCM không tổ chức thu quỹ cha mẹ học sinh của trường, đồng thời đề nghị ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp không tự ý triển khai các nội dung thu trên danh nghĩa thu cho trường, cho lớp.

Bàn ghế nhà trường không phù hợp với thể trạng học sinh: Mỗi nơi mỗi kiểu

Sẽ sửa quy định về chuẩn bàn ghế học sinh

Khám phá thêm chủ đề

học sinh Bàn ghế phụ huynh Trường tiểu học TP.HCM Năm học mới đấu thầu ngân sách học sinh tăng bàn ghế học sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận