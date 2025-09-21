Thêm một trường tại TP.HCM không thu quỹ cha mẹ học sinh của trường

Các khoản phục vụ cho hoạt động lớp: Tự nguyện, không cào bằng

Sáng 21.9, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu, TP.HCM tổ chức họp cha mẹ học sinh đầu năm học 2025-2026. Ngày 20.9, chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết tinh thần của buổi họp nhằm cung cấp các thông tin, thành tích nhà trường trong năm học 2024-2025, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học 2025-2026.

Các lớp chuẩn bị cho buổi họp cha mẹ học sinh đầu năm học 2025-2026 ẢNH: P.H

Đồng thời, các lớp sẽ bàn thêm những giải pháp nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa nhà trường - phụ huynh trong quá trình chăm sóc, giáo dục học sinh, phát huy năng khiếu, định hướng nghề nghiệp, chú trọng phát huy khả năng tự học, đọc, nghiên cứu bài học của học sinh theo hướng dẫn của giáo viên...

Đáng chú ý, ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, nhấn mạnh những điểm đáng chú ý của nhà trường trong năm học mới. Tất cả những thông tin này được giáo viên chủ nhiệm các lớp công khai, thông tin rộng rãi trong buổi họp cha mẹ học sinh sáng nay 21.9.

"Năm học 2025-2026, nhà trường không tổ chức thu quỹ cha mẹ học sinh của trường. Các lớp có đóng góp các khoản phục vụ cho các hoạt động của học sinh trong lớp thì giáo viên chủ nhiệm cùng ban đại diện cha mẹ học sinh cần thực hiện đúng theo tinh thần Thông tư 55 của Bộ GD-ĐT là tự nguyện, không cào bằng, không ép buộc, giáo viên chủ nhiệm lưu danh sách tự nguyện đóng góp của lớp nếu có", thầy Đỗ Đình Đảo cho biết.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu, TP.HCM ẢNH: P.H

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu cũng nhấn mạnh: "Tất cả các khoản thu đều được nhà trường thông báo đầy đủ, công khai đến phụ huynh, học sinh. Giáo viên chủ nhiệm không để ban đại diện cha mẹ học sinh tự ý triển khai các nội dung thu trên danh nghĩa thu cho trường, cho lớp. Nhà trường đề nghị các thầy cô giáo quan tâm, theo dõi các nội dung liên quan đến việc vận động của ban đại diện cha mẹ học sinh trên các nhóm Zalo, Facebook…của lớp, báo ngay về ban giám hiệu nhà trường nếu phát hiện những nội dung bất thường".

Tăng thêm tiết ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2026, hoàn toàn miễn phí

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ là trường dạy học 2 buổi/ngày. Năm học 2025-2026, trường có gần 2.200 học sinh, với 48 lớp học, trong đó có 18 lớp tiếng Anh tăng cường, học sinh cả 3 khối đều học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 mới.

Năm học này, nhà trường cũng điều chỉnh thời gian các tiết học. Buổi sáng bắt đầu học lúc 7 giờ 30, ra về lúc 11 giờ. Buổi chiều bắt đầu học lúc 13 giờ 30, ra về lúc 16 giờ.

Sau khi hết tiết học cuối buổi chiều lúc 16 giờ, các em học sinh có thể vui chơi các môn thể dục thể thao, tự học tại tầng trệt trong khuôn viên nhà trường đến 17 giờ 15 phút. Nhà trường sẽ dừng các hoạt động và đóng cổng sau 17 giờ 15 phút.

Thực hiện chỉ đạo của ngành giáo dục thành phố, từ năm học này, các trường THPT không thu 120.000 đồng/tháng với học phí chính khóa và 300.000 đồng/tháng đối với học phí buổi 2.

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ vào học lúc 7 giờ 30, ra về lúc 16 giờ, học sinh có thể chơi thể thao, tự học ở sân trường tới 17 giờ 15 ẢNH: P.H

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ cũng cho biết một số nội dung mà nhà trường không thu phí trong năm học này, đó là phụ đạo học sinh chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, tăng tiết ôn thi cho học sinh lớp 12, các hoạt động phong trào - các câu lạc bộ vui chơi cho học sinh.

Trong buổi họp phụ huynh sáng 21.9, các giáo viên chủ nhiệm lớp 12 cũng thông báo tới toàn thể phụ huynh học sinh về nội dung nhà trường đã triển khai và hướng dẫn cho học sinh thực hiện việc chọn môn thi tốt nghiệp THPT (môn toán, ngữ văn là bắt buộc, học sinh chọn thêm 2 môn để ôn tập và thi tốt nghiệp THPT năm 2026).

"Nhà trường sẽ xếp thời khóa biểu tăng thêm tiết ôn tập cho các em đúng với môn thi mà các em đã chọn. Dự kiến thực hiện vào tháng 10.2025 và hoàn toàn miễn phí cho học sinh", ông Đỗ Đình Đảo cho hay.