Cà Mau: Clip học sinh đánh nhau ở cổng trường do mâu thuẫn lúc đá bóng

Trưa 13.9, Sở GD-ĐT Cà Mau đã có báo cáo xác minh clip học sinh đánh nhau trước cổng trường lan truyền trên mạng xã hội.

Theo xác minh, khoảng 17 giờ 20 ngày 10.9, em D.T.H, học sinh lớp 10C4 Trường THPT Nguyễn Việt Khái, TP.Cà Mau, cùng 2 người khác (chưa rõ thông tin) đến cổng Trường THPT Cà Mau đón, chặn đánh em L.G.H (học sinh lớp 11E2 của trường này).

Vụ việc xảy ra tại cổng trường, có nhiều người chứng kiến và được cha của em L.G.H can ngăn. Ngay sau đó, Công an P.2 mời em D.T.H để lấy lời khai, còn 2 người đi cùng H. đã bỏ chạy. Theo lời D.T.H khai với cơ quan công an, nguyên nhân đánh nhau do hiềm khích, mâu thuẫn trong lúc đá bóng.

Qua kiểm tra, LG.H bị đánh nhưng không có thương tích, phụ huynh em L.G.H và phụ huynh em D.T.H đồng ý hòa giải. Gia đình em D.T.H cam kết sẽ giáo dục em tốt hơn.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Cà Mau, Trường THPT Nguyễn Việt Khái tiếp tục chỉ đạo, phối hợp công an phường rà soát vụ việc xử lý học sinh đánh nhau và đề xuất xử lý trách nhiệm đối với cá nhân có liên quan.

Như Thanh Niên đã thông tin, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc gửi Sở GD-ĐT, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố yêu cầu xác minh, báo cáo về clip học sinh đánh nhau được lan truyền trên mạng xã hội và tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip dài 30 giây ghi cảnh nhóm học sinh dùng nón bảo hiểm đánh nhau cùng tiếng cổ vũ "đập nó, đập nó... đúng rồi, đúng rồi". Theo thông tin ban đầu, clip ghi lại cảnh đánh nhau trên xảy ra trước cổng Trường THPT Cà Mau (đường Phan Đình Phùng, P.2, TP.Cà Mau).