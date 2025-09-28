Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Clip giành giật nhau lấy phiếu mua căn hộ ở phường Bình Dương gây xôn xao

Đỗ Trường - Trần Duy Khánh
28/09/2025 18:07 GMT+7

Cơ quan chức năng phường An Khánh (TP.HCM) đang xác minh vụ việc một nhóm người giành giật nhau để lấy phiếu mua căn hộ của một dự án ở phường Bình Dương gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo đó, chiều 28.9, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều người giành giật nhau để lấy phiếu mua căn hộ của một dự án thương mại ở phường Bình Dương, TP.HCM (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương trước đây) gây phản cảm, khiến cộng đồng mạng bức xúc cho rằng đây là chiêu dàn dựng để câu view.

Theo đoạn clip được ghi lại trong một hội trường có rất đông người, trong đó có một nhóm nam, nữ khoảng 10 người chen lấn nhau để lấy tờ giấy màu xanh của những người mặc áo vest màu đen đưa ra.

Clip giành giật nhau lấy phiếu mua căn hộ ở phường Bình Dương gây xôn xao- Ảnh 1.

Hai người nữ nhảy lên bàn để giành giật nhau tờ giấy

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong lúc chen lấn, giành giật, có 2 phụ nữ nhảy lên bàn để giật lấy tờ giấy và nhiều người khác cùng giơ tay ra để lấy tờ giấy nhưng không được.

Cao điểm trong đoạn clip, 2 người nữ đã nhảy lên bàn đè đầu nhau xuống để tranh giành tờ giấy.

Sau khi đoạn clip đăng tải, nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng đây chỉ là "chiêu trò", "dàn cảnh", "như bán hàng đa cấp"… của những người môi giới để "câu view"…

Clip giành giật nhau lấy phiếu mua căn hộ ở phường Bình Dương gây xôn xao- Ảnh 2.

Chen lấn, đè nhau để lấy tờ giấy

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sáng 28.9, một đơn vị môi giới đã tổ chức "Sự kiện ra mắt đặc biệt" về một dự án căn hộ thương mại ở thành phố mới Bình Dương (nay là phường Bình Dương, TP.HCM). Địa điểm tổ chức ở một tòa nhà trên đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh, TP.HCM).

Trong sự kiện này, đơn vị tổ chức có phiếu quà tặng "chỉ dành cho khách hàng đã booking và trực tiếp tham dự sự kiện" với giải nhất là chiếc iPhone 17, giải nhì là chiếc iPad mini.

Clip giành giật nhau lấy phiếu mua căn hộ ở phường Bình Dương gây xôn xao- Ảnh 3.

Hai người nữ sau khi đã giành nhau được tờ giấy

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dự án được môi giới trong sự kiện có khoảng 517 căn hộ thương mại do một doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, xây dựng ở thành phố mới Bình Dương trước đây (nay là phường Bình Dương, TP.HCM) hiện đang thi công và được giao lại cho các công ty môi giới, giới thiệu đến khách hàng.

Trao đổi với PV, một người kinh doanh bất động sản ở phường Bình Dương cho biết thực tế đây là căn hộ thương mại có giá khá cao và nhu cầu của người mua không nhiều nên khó có thể có cảnh chen lấn, giành giật nhau để mua như trong đoạn clip.

Tin liên quan

Cấp sổ hồng ở TP.HCM: Hơn 63.000 căn hộ đã được gỡ vướng

Cấp sổ hồng ở TP.HCM: Hơn 63.000 căn hộ đã được gỡ vướng

Chiều 8.5, TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thông tin tiến độ cấp sổ hồng, Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM cho biết hơn 63.800 hồ sơ đã được xử lý, đạt gần 79% tiến độ.

TP.HCM sau sáp nhập có gần 100.000 nhà trọ, căn hộ nguy cơ cháy nổ cao

Hơn 700 căn hộ ở TP.HCM chưa tháo dỡ 'chuồng cọp': Cảnh sát PCCC nói gì?

Khám phá thêm chủ đề

căn hộ phường Bình Dương Bình Dương TP.HCM Thành phố mới Bình Dương Giành giật căn hộ thương mại dự án Phản cảm mạng xã hội câu view clip phường An Khánh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận