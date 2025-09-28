Clip giành giật nhau lấy phiếu mua căn hộ ở phường Bình Dương gây xôn xao

Theo đó, chiều 28.9, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều người giành giật nhau để lấy phiếu mua căn hộ của một dự án thương mại ở phường Bình Dương, TP.HCM (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương trước đây) gây phản cảm, khiến cộng đồng mạng bức xúc cho rằng đây là chiêu dàn dựng để câu view.

Theo đoạn clip được ghi lại trong một hội trường có rất đông người, trong đó có một nhóm nam, nữ khoảng 10 người chen lấn nhau để lấy tờ giấy màu xanh của những người mặc áo vest màu đen đưa ra.

Hai người nữ nhảy lên bàn để giành giật nhau tờ giấy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong lúc chen lấn, giành giật, có 2 phụ nữ nhảy lên bàn để giật lấy tờ giấy và nhiều người khác cùng giơ tay ra để lấy tờ giấy nhưng không được.

Cao điểm trong đoạn clip, 2 người nữ đã nhảy lên bàn đè đầu nhau xuống để tranh giành tờ giấy.

Sau khi đoạn clip đăng tải, nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng đây chỉ là "chiêu trò", "dàn cảnh", "như bán hàng đa cấp"… của những người môi giới để "câu view"…

Chen lấn, đè nhau để lấy tờ giấy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sáng 28.9, một đơn vị môi giới đã tổ chức "Sự kiện ra mắt đặc biệt" về một dự án căn hộ thương mại ở thành phố mới Bình Dương (nay là phường Bình Dương, TP.HCM). Địa điểm tổ chức ở một tòa nhà trên đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh, TP.HCM).

Trong sự kiện này, đơn vị tổ chức có phiếu quà tặng "chỉ dành cho khách hàng đã booking và trực tiếp tham dự sự kiện" với giải nhất là chiếc iPhone 17, giải nhì là chiếc iPad mini.

Hai người nữ sau khi đã giành nhau được tờ giấy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dự án được môi giới trong sự kiện có khoảng 517 căn hộ thương mại do một doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, xây dựng ở thành phố mới Bình Dương trước đây (nay là phường Bình Dương, TP.HCM) hiện đang thi công và được giao lại cho các công ty môi giới, giới thiệu đến khách hàng.

Trao đổi với PV, một người kinh doanh bất động sản ở phường Bình Dương cho biết thực tế đây là căn hộ thương mại có giá khá cao và nhu cầu của người mua không nhiều nên khó có thể có cảnh chen lấn, giành giật nhau để mua như trong đoạn clip.