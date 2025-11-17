Huế kích hoạt còi báo động, nhiều nơi ngập lụt trở lại

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 17.11, do mưa lớn kéo dài từ hôm qua cho đến khuya nay đã khiến lũ trên sông Hương, sông Bồ dâng cao, nhiều nơi ngập lụt trở lại.



Trong sáng nay, nước sông Bồ đã vượt mức báo động 3, tại khu hạ nguồn, một số nơi nơi thôn Xuân Tùy, xã Quảng Điền bị ngập lụt trở lại, nhiều nơi nước cao 0,5 m, giao thông tê liệt. Đây cũng là địa phương từng bị lũ bủa vây gần 1 tháng qua.

Sáng nay lũ sông Hương dâng cao, tràn qua đập đá ẢNH: HUẾ S

Còn ở nội đô TP.Huế, sáng nay lũ sông Hương dâng cao, tràn qua đập đá, gây ngập lụt một số khu vực thấp trũng. Hàng loạt còi hú báo lũ đã được kích hoạt. Từ sớm nhiều người dân đã kê cao đồ đạc, đưa xe ô tô đến nơi cao để gửi.

Cùng ngày, do nước sông dâng nhanh nên Sở GD-ĐT TP.Huế đã thông báo cho học sinh các trường nghỉ học (17.11), đối với vùng không bị ảnh hưởng tổ chức dạy học bình thường.

Nước tràn vào nhà một hộ dân ở xã Bình Điền ẢNH: N.X

Như vậy chỉ vừa trở lại cuộc sống bình thường chưa lâu, người dân TP.Huế đang tiếp tục đối mặt với lũ chồng lũ. Đây cũng là lần ngập lụt thứ 4 trong chưa đầy 1 tháng vừa qua.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn TP.Huế, trong 6 giờ qua tại TP.Huế đã có mưa to, mưa rất to, có nơi đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ 23 giờ ngày 16.11 đến 5 giờ ngày 17.11 phổ biến 30-80 mm, có nơi cao hơn như Tà Lương 90.6mm, Cầu Truồi 116 mm, và Bình Điền khu vực thượng nguồn sông Hương mưa 213.8 mm. Trong 6 giờ tới (từ 5 giờ - 11 giờ ngày 17.11), tại TP.Huế có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.