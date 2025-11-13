Sở Y tế Đắk Lắk làm rõ vụ trẻ sơ sinh trở nặng sau khi ra viện

Ngày 13.11, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm bắt thông tin về việc người nhà của một trẻ sơ sinh đăng tải thông tin bức xúc về Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trên mạng xã hội và sẽ thành lập hội đồng y khoa để rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tiếp nhận, chăm sóc và xuất viện nhằm có kết luận khách quan.

Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng trên Facebook của tài khoản L.A.T kể lại việc người này đưa vợ đến Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột sinh con vào ngày 7.11. Sau sinh mẹ và bé được xuất viện chiều 10.11.

Sau khi về nhà, trong vòng 10 tiếng đồng hồ, bé có dấu hiệu bất thường: nôn rất nhiều dịch vàng và xanh sau khi bú, gia đình lo lắng đã đưa bé vào điều trị tại một cơ sở y tế khác, nơi này đánh giá tình trạng nặng. Ngày 12.11, cháu bé được chuyển viện đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để phẫu thuật và đang điều trị ở bệnh viện.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thành lập hội đồng y khoa để làm rõ vụ việc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột 'chối bỏ trách nhiệm' trong việc trẻ sơ sinh trở nặng sau khi xuất viện ẢNH: T.X

Theo tài khoản L.A.T, phía Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột dù được người nhà liên hệ nhưng đã trả lời theo hướng "chối bỏ trách nhiệm" và có thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, hời hợt sau khi bệnh nhân báo sự cố. Đồng thời, bệnh viện có đề nghị "tạm ứng hỗ trợ chi phí" nhưng gia đình không nhận.

Ông Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, cho rằng những thông tin lan truyền đã gây hiểu lầm và lo lắng trong dư luận. Ông Thành khẳng định sản phụ N.T.D sinh con vào sáng 7.11, được chăm sóc tại bệnh viện đến ngày 10.11. Bác sĩ tại bệnh viện khám hằng ngày nhận thấy sức khỏe ổn định, chỉ có dấu vàng da sinh lý và bệnh viện đã hướng dẫn gia đình tái khám khi có dấu hiệu bất thường.

Ông Thành thông tin thêm, sau khi về nhà trong vòng 10 tiếng, bé xuất hiện dấu hiệu bất thường nên được đưa đến cơ sở y tế địa phương rồi được chỉ định chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 ngày 11.11 với chẩn đoán xoắn ruột trên nền ruột quay bất toàn, một dị tật bẩm sinh cần phẫu thuật. Hiện bé đã được phẫu thuật tháo xoắn thành công, không hoại tử ruột và không phải cắt đoạn ruột.

Giám đốc bệnh viện cũng khẳng định trong suốt quá trình bé điều trị tại cơ sở địa phương và sau khi chuyển viện, đội ngũ y tế của bệnh viện luôn theo dõi, giữ liên lạc với gia đình và trực tiếp thăm hỏi.

Cũng theo ông Thành, thông tin cho rằng "bệnh viện sẽ xem xét giảm chi phí nằm viện khoảng hơn 2 triệu đồng và yêu cầu gia đình "nhận lỗi sai về mình" là không chính xác.

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã báo cáo và đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thành lập hội đồng chuyên môn nhằm đánh giá toàn diện quy trình chăm sóc và thăm khám cho bé để có kết luận khách quan.







