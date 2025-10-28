Bé 5 ngày tuổi thủng dạ dày vì ăn cơm: Lưu ý dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh

Khi chào đời, dạ dày các bé như quả anh đào

Mới đây, một trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi tại Quảng Trị sau khi được mẹ cho ăn cơm đã bị thủng dạ dày. Sau 23 ngày phẫu thuật và điều trị, bé đã hồi phục và xuất viện.

Lưu ý về dinh dưỡng cho các bé sơ sinh, tiến sĩ, bác sĩ Bùi Thị Thúy (Khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng), chia sẻ từ khi sinh ra đến 6 tháng tuổi, trẻ chỉ cần bú mẹ hoàn toàn, hoặc bú sữa công thức (thay thế sữa mẹ trong những trường hợp đặc biệt, theo chỉ định của bác sĩ) để phát triển khỏe mạnh.

Dạ dày của các bé sơ sinh rất nhỏ, chỉ có thể chứa được 5 - 7 ml sữa trong ngày đầu đời ẢNH: BỆNH VIỆN NHI T.Ư

Sau 6 tháng, nguồn sữa đơn thuần không còn đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng và vi chất dinh dưỡng, đây chính là lúc trẻ bước vào giai đoạn ăn dặm.

Theo bác sĩ Thúy, ăn dặm không chỉ đơn thuần là cho trẻ "ăn thêm", mà là quá trình trẻ làm quen với thức ăn đặc, học cách nhai, nuốt và hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cho cả cuộc đời sau này. Giai đoạn này đóng vai trò nền tảng quan trọng trong tăng trưởng thể chất, phát triển trí não và hình thành hành vi ăn uống.

Nguyên tắc ăn dặm

Bác sĩ Thúy cho biết, bắt đầu ăn dặm khi trẻ tròn 6 tháng tuổi (hoặc theo chỉ định bác sĩ). Nguyên tắc chung khi ăn dặm là cho trẻ ăn từ loãng đến đặc, từ mềm đến thô, từ ít đến nhiều. Cần tôn trọng "tín hiệu" phản ứng của trẻ, không ép ăn khi trẻ không muốn.

Không thêm đường, gia vị công nghiệp vào thức ăn của trẻ dưới 1 tuổi. Nên sử dụng thực phẩm tự nhiên để tạo cảm giác ngon miệng thay vì thêm muối vào thức ăn của trẻ, đặc biệt trẻ dưới 1 tuổi.

Đồng thời, theo dõi cân nặng, tăng trưởng định kỳ để điều chỉnh khẩu phần. Cho trẻ ăn cùng gia đình để khuyến khích học theo hành vi ăn uống.

"Quan trọng nhất khi cho trẻ ăn dặm là đảm bảo 3 nguyên tắc dinh dưỡng nền tảng: đa dạng thực phẩm bao gồm 4 nhóm chính: bột đường, đạm, rau củ quả và chất béo; cân đối năng lượng vừa đủ cho nhu cầu phát triển, tránh quá ít hoặc quá nhiều. An toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, đặc biệt với trẻ dưới 1 tuổi", bác sĩ Thúy lưu ý.

Dạ dày của trẻ sơ sinh rất nhỏ. Khi vừa chào đời, nó chỉ bé bằng quả anh đào, đủ sức chứa 5 - 7 ml sữa (1 - 1,4 thìa cà phê). Đến cuối tuần thứ nhất, dạ dày của bé có thể chứa khoảng 60 ml sữa. Thời gian đầu, cơ thể mẹ chỉ sản xuất một lượng sữa nhỏ, phù hợp với kích thước "tí hon" của dạ dày trẻ sơ sinh. (Bệnh viện Nhi T.Ư)







