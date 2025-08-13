Suýt mất mạng do mảnh xương cá đâm thủng dạ dày

Dù đã thăm khám và điều trị tại nhiều nơi, nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm. Ăn không ngon, ngủ không yên, cơ thể bà dần suy kiệt. Vài ngày trước, bà C. được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả cho thấy có dấu hiệu thủng dạ dày, dịch ổ bụng và hơi tự do sau dạ dày - dấu hiệu đặc trưng của viêm phúc mạc toàn thể do thủng tạng rỗng.

Ngày 13.8, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Tòng Bá, Phó trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, cho biết ban đầu các bác sĩ lên phương án phẫu thuật nội soi, tuy nhiên, do tổn thương nằm sâu, giả mạc bao quanh, dịch mủ đặc và nhiều dính, phẫu thuật nội soi gặp khó khăn nên phải mổ hở.

Qua đường mổ dài khoảng 15 cm trên rốn, các bác sĩ phát hiện một ổ áp xe lớn phía mặt sau bờ cong nhỏ dạ dày, chứa nhiều mủ trắng đục. Khi bóc tách ổ áp xe, các bác sĩ đã phát hiện một chiếc xương cá dài khoảng 4 cm đâm xuyên qua thành dạ dày. Đây chính là "thủ phạm" gây thủng và tạo ổ mủ kéo dài suốt thời gian qua.

Hình ảnh ổ khí ẢNH: BSCC

Ngay sau đó, ê kíp phẫu thuật tiến hành lấy dị vật, làm sạch ổ áp xe, khâu lỗ thủng dạ dày bằng mũi chỉ chữ X, đặt dẫn lưu tại nhiều vị trí để đảm bảo dịch thoát tốt, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng sau mổ.

Hiện tại, sau vài ngày điều trị hậu phẫu tích cực, sức khỏe của người bệnh đã ổn định. Bà ăn uống được, vết mổ khô, các chỉ số sinh tồn trở lại bình thường.

Theo bác sĩ Bá, trường hợp bệnh nhân C. có thể trạng thừa cân nên việc chẩn đoán qua siêu âm để phát hiện sớm triệu chứng thủng dạ dày là rất hạn chế. Vì vậy bệnh nhân dù có triệu chứng đau kéo dài và đã đi khám nhiều nơi nhưng không điều trị được hiệu quả tình trạng bệnh.

"Xương cá là dị vật thường gặp và tưởng chừng như vô hại. Tuy nhiên, nếu không may đâm thủng thành ruột hay dạ dày, chúng có thể gây ra biến chứng nặng nề như áp xe, viêm phúc mạc, thậm chí nhiễm trùng huyết và tử vong nếu không được xử trí kịp thời", bác sĩ nhấn mạnh.

Ăn uống chậm rãi, nhai kỹ

Bác sĩ Bá cho biết, thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca bệnh liên quan đến hóc dị vật đường thở và đường tiêu hóa, điển hình như mảnh xương, viên thuốc, hạt trái cây hay những vật thể nhỏ dễ nuốt phải. Đây là tình trạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi - những đối tượng dễ gặp tai nạn khi ăn uống.

Để phòng ngừa hóc dị vật, người dân cần cẩn trọng trong quá trình ăn uống, ăn chậm rãi, nhai kỹ, tránh vừa ăn vừa nói chuyện hay cười đùa. Trong trường hợp không may nuốt phải dị vật, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế uy tín để được xử lý kịp thời và an toàn. Tuyệt đối không áp dụng mẹo dân gian hay tự ý móc họng tại nhà, vì có thể khiến dị vật mắc sâu hơn hoặc gây tổn thương nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.



