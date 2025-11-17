Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tự phá rào chắn để vượt ngầm tràn, tài xế và xe tải bị cuốn trôi

Bá Cường
Bá Cường
17/11/2025 13:38 GMT+7

Một tài xế xe tải tự ý phá dỡ rào chắn cảnh báo để vượt qua ngầm tràn ở xã La Lay (Quảng Trị), hậu quả cả xe lẫn tài xế bị nước lũ cuốn trôi.

Ngày 17.11, thông tin từ UBND xã La Lay cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một xe tải bị nước lũ cuốn trôi khi vượt qua ngầm tràn.

Xe tải vượt ngầm tràn, tài xế và xe bị cuốn trôi- Ảnh 1.

Tài xế trèo lên thùng xe sau khi phần đầu xe bị nghiêng do nước lũ chảy mạnh

ẢNH: BÁ HOÀNG

Vào khoảng 12 giờ cùng ngày, một xe tải (chưa rõ BS, chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên tuyến QL15 hướng từ Cửa khẩu quốc tế La Lay - QL9, khi đi qua ngầm tràn A Rông Trên (xã La Lay) thì bị nước lũ cuốn trôi.

Lũ cuốn trôi xe tải, tài xế mất tích khi cố vượt ngầm tràn ở Quảng Trị

Từ chiều tối 16.11 đến sáng nay (17.11), trên địa bàn xã La Lay có mưa lớn khiến ngầm tràn bị ngập sâu hơn 1 m. "Xã đã gắn biển cảnh báo, dựng rào chắn, cấm phương tiện qua lại và cử lực lượng túc trực. Khi các cán bộ túc trực đang ăn cơm trưa thì xe tải này chạy về rồi tự ý tháo rào chắn, vượt qua ngầm tràn", đại diện lãnh đạo xã La Lay nói.

Xe tải vượt ngầm tràn, tài xế và xe bị cuốn trôi- Ảnh 2.

Nước lũ tiếp tục tràn về, dòng chảy mạnh đã cuốn trôi xe tải và tài xế

ẢNH: BÁ HOÀNG

Sau khi đi được 1 đoạn của ngầm tràn, nước lũ làm xe tải bị nghiêng phần đầu không thể di chuyển thêm. Tài xế từ cabin xe trèo lên thùng xe chờ cứu hộ.

Lúc này lực lượng chức năng đã phát hiện vụ việc nhưng do nước lũ tràn về quá lớn, ngập sâu nên chưa thể tìm được phương án tiếp cận. Sau đó, nước lũ tiếp tục dâng và cuốn trôi cả xe lẫn tài xế.

Hiện tại, do mưa lớn vẫn đang xảy ra trên địa bàn cũng lượng nước lũ tràn về rất lớn, lực lượng chức năng xã La Lay vẫn đang tổ chức phương án tìm kiếm tài xế và cứu hộ xe tải.

Quảng Trị mưa lớn, xã miền núi Ba Lòng di dời hơn 200 hộ dân

Quảng Trị mưa lớn, xã miền núi Ba Lòng di dời hơn 200 hộ dân

Mưa lớn kéo dài từ chiều tối 16.11 đến sáng nay 17.11 đã khiến xã Ba Lòng (Quảng Trị) ngập sâu, địa phương này đã khẩn trương di dời 210 hộ dân đến nơi an toàn.

