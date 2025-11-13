Xe tải bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Chiều 13.11, tại cao tốc Vân Phong - Nha Trang đoạn qua xã Diên Lâm (Khánh Hòa), xe tải chở thư bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông hướng Nam - Bắc. Chiếc xe do tài xế N.N.T (35 tuổi, xã Quảng Tiến, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, thuộc Công ty TNHH Vận tải Vạn Lợi (TP.HCM), chuyên chở thư báo.

Theo lời kể của tài xế, trong lúc đang lưu thông, anh T. phát hiện khói đen dày đặc bốc lên từ thùng xe, anh T. nhanh chóng đánh lái tấp vào làn dừng khẩn cấp, thoát khỏi cabin an toàn trước khi ngọn lửa bùng phát bao trùm toàn bộ thùng hàng.

Xe tải chở thư bất ngờ cháy trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang ẢNH: T.L

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Đội PCCC và CNCH khu vực 3 điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an nhanh chóng phong tỏa một làn đường, phân luồng từ xa, đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác.

Gần như toàn bộ hàng hóa (thư, báo, tài liệu in ấn) bên trong thùng xe đã bị thiêu rụi ẢNH: T.L

Sau thời gian phun nước áp lực cao, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, gần như toàn bộ hàng hóa (thư, báo, tài liệu in ấn) bên trong thùng xe đã bị thiêu rụi, phần đầu và cabin xe may mắn không bị ngọn lửa thiêu rụi.

Hiện Công an xã Diên Lâm phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai tài xế để làm rõ nguyên nhân vụ việc.