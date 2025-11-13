Khởi tố hai bị can tàng trữ, vận chuyển hơn 545 kg vật liệu nổ

Ngày 13.11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ đối với Hứa Thị Lệ (75 tuổi, ở P.Đông Ninh Hòa, Khánh Hòa) và Trần Hồng Son (53 tuổi, ở xã Phú Hòa 1, Đắk Lắk).

Trước đó, sáng 3.11, bà Lệ điều khiển xe máy chở 36 kg thuốc nổ và 48 m dây cháy chậm từ xã Bắc Ninh Hòa về đến một ngã ba tỉnh lộ 652B, thuộc tổ dân phố Phú Thọ 2, P.Đông Ninh Hòa, thì bị tổ công tác truy chặn.

Tổ công tác do Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Hải đoàn 48, Đồn Biên phòng Ninh Phước, Công an P.Đông Ninh Hòa và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Trần Hồng Son và Hứa Thị Lệ bị bắt giữ để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ ẢNH: V.T

Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác lập biên bản bắt quả tang Hứa Thị Lệ về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Sau khi xét hỏi Lệ, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung khẩn trương truy bắt thêm Trần Hồng Son, là người có liên quan vụ việc.

Khám xét nơi ở của hai người này, lực lượng chức năng thu giữ thêm 509 kg thuốc nổ, 207 m dây cháy chậm và 1.522 kíp nổ. Tổng số tang vật thu giữ trong vụ án gồm 545 kg thuốc nổ, 255 m dây cháy chậm và 1.522 kíp nổ.

Hứa Thị Lệ khai nhận là người tìm kiếm đầu mối mua thuốc nổ, kíp nổ, dây cháy chậm rồi vận chuyển về cất giấu tại nhà riêng ở P.Đông Ninh Hòa (Khánh Hòa) để bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.