Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Khởi tố hai bị can tàng trữ, vận chuyển hơn 545 kg vật liệu nổ

Bá Duy
Bá Duy
13/11/2025 19:51 GMT+7

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam hai bị can về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ với tổng số tang vật thu giữ gồm 545 kg thuốc nổ, 255 m dây cháy chậm và 1.522 kíp nổ.

Ngày 13.11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ đối với Hứa Thị Lệ (75 tuổi, ở P.Đông Ninh Hòa, Khánh Hòa) và Trần Hồng Son (53 tuổi, ở xã Phú Hòa 1, Đắk Lắk).

Trước đó, sáng 3.11, bà Lệ điều khiển xe máy chở 36 kg thuốc nổ và 48 m dây cháy chậm từ xã Bắc Ninh Hòa về đến một ngã ba tỉnh lộ 652B, thuộc tổ dân phố Phú Thọ 2, P.Đông Ninh Hòa, thì bị tổ công tác truy chặn.

Tổ công tác do Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Hải đoàn 48, Đồn Biên phòng Ninh Phước, Công an P.Đông Ninh Hòa và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Khởi tố hai đối tượng vận chuyển hơn nửa tấn vật liệu nổ tại Khánh Hòa - Ảnh 1.

Trần Hồng Son và Hứa Thị Lệ bị bắt giữ để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ

ẢNH: V.T

Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác lập biên bản bắt quả tang Hứa Thị Lệ về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Sau khi xét hỏi Lệ, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung khẩn trương truy bắt thêm Trần Hồng Son, là người có liên quan vụ việc.

Khám xét nơi ở của hai người này, lực lượng chức năng thu giữ thêm 509 kg thuốc nổ, 207 m dây cháy chậm và 1.522 kíp nổ. Tổng số tang vật thu giữ trong vụ án gồm 545 kg thuốc nổ, 255 m dây cháy chậm và 1.522 kíp nổ.

Hứa Thị Lệ khai nhận là người tìm kiếm đầu mối mua thuốc nổ, kíp nổ, dây cháy chậm rồi vận chuyển về cất giấu tại nhà riêng ở P.Đông Ninh Hòa (Khánh Hòa) để bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Chủ tịch Đắk Nông có thư kêu gọi người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Chủ tịch Đắk Nông có thư kêu gọi người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Ngày 9.5, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký ban hành Thư kêu gọi toàn dân thực hiện cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Khám phá thêm chủ đề

vật liệu nổ Khánh Hòa khởi tố Vận chuyển trái phép tội phạm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận