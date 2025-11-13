Khánh Hòa áp dụng cơ chế đặc thù cho dự án đường sắt tốc độ cao

Ngày 13.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành văn bản về việc áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt triển khai thực hiện các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC) phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương thực hiện việc chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, phi tư vấn, xây lắp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC theo quy định của luật Đường sắt năm 2025 và điểm c khoản 12 Điều 3 Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30.11.2024 của Quốc hội. Nội dung này đã được Sở Tài chính đề nghị và các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất tại cuộc họp trước đó.





Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền (đội mũ) kiểm tra địa điểm xây dựng khu tái định cư tại thôn Nhuận Đức (xã Phước Hữu, Khánh Hòa) ngày 12.11

ẢNH: BÁ DUY

UBND tỉnh Khánh Hòa giao các Ban Quản lý dự án của của tỉnh - đơn vị chủ đầu tư các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, TĐC - chủ động rà soát, triển khai thực hiện các công việc liên quan tiếp theo của các dự án đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đấu thầu.

Tỉnh nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình thực hiện. Đồng thời, lưu ý việc áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt là nhằm đảm bảo tiến độ của dự án. Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tổ chức triển khai thực hiện đáp ứng tiến độ đã được Quốc hội, Chính phủ giao.

Về trách nhiệm giám sát, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các sở ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được quy định, có trách nhiệm theo dõi, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện các công việc của dự án đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Được biết, Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có tổng chiều dài toàn tuyến đoạn qua Khánh Hòa khoảng 191,8 km. Có 2.134 ha đất phải giải phóng mặt bằng với 5.467 hộ dân và 36 tổ chức bị ảnh hưởng, trong đó có 1.829 hộ cần bố trí TĐC. Tổng số khu TĐC phục vụ giải phóng mặt bằng là 31 khu, trong đó có 13 khu TĐC đã được xây dựng, 18 khu TĐC xây dựng mới và mở rộng. Tổng kinh phí xây dựng khu tái định cư dự kiến 1.744,37 tỉ đồng, diện tích xây dựng 99,25 ha, tổng số lô đất TĐC dự kiến đầu tư xây dựng là 2.217 lô.

Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia, việc áp dụng cơ chế đặc thù cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai tại Khánh Hòa.