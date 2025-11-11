Khánh Hòa: Hai chị em ruột tử vong tại đìa nuôi tôm

Trưa 11.11, lãnh đạo UBND P.Bắc Cam Ranh cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong của hai phụ nữ tại một đìa nuôi tôm ở P.Bắc Cam Ranh, gần khu vực cầu Long Hồ.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân đi qua cầu phát hiện hai người nằm bất động dưới mép nước nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an P.Bắc Cam Ranh lập tức có mặt, bảo vệ hiện trường và báo cáo lên Công an tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của hai phụ nữ tại một đìa nuôi tôm ở P.Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa) ẢNH: Đ.T

Qua xác minh bước đầu, danh tính 2 nạn nhân được xác định là bà N.T.L (56 tuổi, ở Tổ dân phố Nghĩa Phú) và em ruột là bà N.T.L. (53 tuổi, trú Tổ dân phố Hòa Do 7, cùng P.Bắc Cam Ranh). Cả hai được cho là đã đến đìa tôm từ sớm để đánh cá, bắt ốc nhưng không rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Đến 13 giờ 11.11, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường. Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với Viện KSND tỉnh khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ hai chị em gái tử vong.