Công an Khánh Hòa triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn

Ngày 31.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can để điều tra hành vi lừa đảo tiền mã hóa, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Các bị can bị bắt gồm: Ngô Thành Long, Ngọ Quang Sơn (43 tuổi, cùng ở P.Tích Lương, Thái Nguyên); Nguyễn Thị Minh (73 tuổi, ở P.Tam Thắng, TP.HCM); Nguyễn Văn Ngọc (36 tuổi, ở xã Tuệ Tĩnh, TP.Hải Phòng) và Ngô Sơn Tùng (42 tuổi, ở xã Bất Bạt, TP.Hà Nội).

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa bắt 5 bị can để điều tra hành vi lừa đảo tiền mã hóa ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, từ tháng 10.2024, nhóm bị can đã tổ chức lừa đảo tiền mã hóa bằng cách mua và vận hành hệ thống đầu tư “3COMMAS” giả mạo, thiết kế mô phỏng các sàn giao dịch quốc tế.

Nhóm này quảng bá thông tin sai sự thật về một “Bot Trade” thông minh có khả năng tự động sinh lời, cam kết lãi suất lên đến 0,7% mỗi ngày, tùy theo gói đầu tư từ 2.000 đến 30.000 USDT. Ngoài việc được hưởng lợi nhuận từ gói đầu tư, nhà đầu tư còn được hưởng hoa hồng từ việc giới thiệu người đầu tư theo mô hình đa cấp, gồm hoa hồng giới thiệu trực tiếp và hoa hồng lợi nhuận trên lợi nhuận.

Thực chất, hệ thống này không hề có "Bot Trade" hay hoạt động sinh lời nào. Toàn bộ tiền USDT của nhà đầu tư sau khi nạp vào ví tổng đã bị Ngô Thành Long chuyển về các ví trung gian để chiếm đoạt và chia nhau. Chỉ riêng tại Khánh Hòa, cơ quan điều tra đã chứng minh được nhóm này chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của 4 bị hại.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án lừa đảo tiền mã hóa nhằm chiếm đoạt tài sản nói trên.