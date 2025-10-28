Tây Ninh: Đường dây cấp chứng chỉ nghề giả liên tỉnh lãnh án

Ngày 28.10, sau nhiều ngày nghị án, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án đối với Đào Đức Hạnh (52 tuổi - quê Ninh Bình, ở Nhà Bè, TP.HCM), nguyên Giám đốc Trung tâm dạy nghề Hàng Giang, cùng 17 đồng phạm về tội "Giả mạo trong công tác" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Bị cáo Đào Đức Hạnh (giữa) và các đồng phạm tại tòa ẢNH: B.B.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Tây Ninh, năm 2014, UBND tỉnh Long An có quyết định thành lập Trung tâm dạy nghề Hàng Giang (trụ sở: Ấp 2, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An - nay là P.Long An, Tây Ninh) có chức năng đào tạo sơ cấp nghề thuyền trưởng, máy trưởng, thủy thủ… Trung tâm này bị giải thể năm 2023 sau khi bị phát hiện cấp khống 3.621 chứng chỉ.

Tại Trung tâm này, trong giai đoạn 2019 - 2023, Hạnh đã lợi dụng quyền hạn để cấp khống 3.621 chứng chỉ sơ cấp nghề thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa mà không qua đào tạo. Mỗi chứng chỉ được bán từ 1,5 - 1,7 triệu đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Để thực hiện, Hạnh giao cho những thuộc cấp, gồm: Phạm Xuân Hải (41 tuổi, quê Ninh Bình), Hoàng Tiến Vũ (47 tuổi, quê Bắc Ninh) và Mai Hoài Tiên (36 tuổi, quê Quảng Nam) tổ chức làm hồ sơ giả, ký tên giáo viên, điểm danh khống. Ba người này nhận thù lao lần lượt 81 triệu, 214 triệu và 22 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định có 2.776 chứng chỉ được dùng để hợp thức hồ sơ thi các chứng nhận chuyên môn trên toàn quốc.

HĐXX tuyên án ẢNH: B.B

Ngoài nhóm Hạnh, nhiều "cò" cũng hưởng lợi, như: Trần Thanh Long (46 tuổi, An Giang) hợp thức hơn 1.500 chứng chỉ, hưởng lợi 250 triệu đồng; Trần Thị Kim Cúc (40 tuổi, Đồng Nai) hưởng lợi 100 triệu đồng; Nguyễn Văn Hồ (55 tuổi, Tiền Giang) hưởng lợi 70 triệu đồng; Trần Thanh Hiền (56 tuổi, Sóc Trăng) hưởng lợi 57 triệu đồng; Trần Thị Hồng Xuyến (37 tuổi, Vĩnh Long) hưởng lợi 50 triệu đồng. Nhiều bị cáo còn mua giấy khám sức khỏe giả để bổ sung hồ sơ thi tuyển.

HĐXX nhận định, vụ án có tổ chức chặt chẽ, các bị cáo phạm tội nhiều lần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo nghề. Tuy nhiên, các bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo và đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh tuyên buộc bị cáo Đào Đức Hạnh mức án 6 năm 6 tháng tù; Phạm Xuân Hải 7 năm tù (gồm 6 năm tội "Giả mạo trong công tác" và 1 năm tội "Sử dụng tài liệu giả"); Hoàng Tiến Vũ, Mai Hoài Tiên mỗi bị cáo 6 năm tù.

Hai bị cáo Huỳnh Văn Cắt (57 tuổi, ở Trà Vinh) và Trương Thanh Tín (38 tuổi, ở Cà Mau) cùng mức án 2 năm tù, trả tự do tại tòa do đã thụ án xong; Trần Thị Hồng Xuyến, Nguyễn Văn Hồ 2 năm tù treo. 10 bị cáo còn lại bị HĐXX tuyên phạt từ 6 tháng đến 2 năm tù.

HĐXX buộc toàn bộ các bị cáo nộp lại hơn 1,14 tỉ đồng khắc phục hậu quả và tịch thu 1.791 phôi chứng chỉ giả chưa sử dụng.