Kinh tế Ngân hàng

Giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt thông tin thẻ

Thanh Xuân
Thanh Xuân
22/10/2025 18:50 GMT+7

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) mới đưa ra khuyến cáo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt thông tin thẻ. Mặc dù 'chiêu' này đã có từ nhiều năm nay nhưng đang ngày diễn ra nhiều hơn với cách thức tinh vi.

Ngày 20.10, Vietcombank ghi nhận trường hợp khách hàng phản ánh mất tiền trong tài khoản sau khi nhận thẻ mới do có người mạo danh ngân hàng tiếp cận. Qua kiểm tra và xác minh, Vietcombank xác định đây là vụ việc khách hàng bị các đối tượng dẫn dụ theo kịch bản lừa đảo để chiếm đoạt thông tin thẻ và mã OTP nhằm lấy tiền. Trước khi sự việc xảy ra, khách hàng đã bị đối tượng lừa đảo liên hệ nhiều lần, giả danh nhân viên Vietcombank để hướng dẫn mở thẻ và cung cấp mã OTP. Đối tượng đã lợi dụng tâm lý tin tưởng của khách hàng và mong muốn sử dụng một hạng thẻ cao cấp hơn để hướng dẫn kích hoạt, sử dụng thẻ và chiếm đoạt thông tin giao dịch.

Vietcombank khuyến cáo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt thông tin thẻ- Ảnh 1.

Vietcombank khuyến cáo khách hàng chiêu lừa đảo mở thẻ

ẢNH: NGỌC THẮNG

Đây là hình thức giả mạo phổ biến mà Vietcombank và nhiều ngân hàng đã thường xuyên cảnh báo trên các kênh truyền thông đại chúng, kênh truyền thông của ngân hàng, cũng như gửi thông tin cảnh báo trực tiếp tới khách hàng qua nhiều hình thức như bằng tin nhắn OTT, email.

Vietcombank khẳng định hệ thống công nghệ, quy trình bảo mật và vận hành chuyển phát thẻ của ngân hàng hoàn toàn an toàn, bảo mật. Các giao dịch trong vụ việc đều được thực hiện hợp lệ, có xác thực bằng OTP do chính khách hàng cung cấp. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vietcombank đã phối hợp với các đơn vị liên quan để khóa thẻ, tra soát giao dịch và hỗ trợ khách hàng. Ngân hàng cũng đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của khách hàng cũng như của chính ngân hàng.

Vietcombank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ, mã OTP, mã CVV hay đường link đăng nhập Internet Banking cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Không truy cập vào các đường link lạ, không thực hiện thao tác kích hoạt hoặc xác nhận giao dịch theo hướng dẫn từ người không rõ danh tính. Khi có nghi ngờ lừa đảo, khách hàng cần ngay lập tức gọi đến tổng đài 1900 545413 hoặc liên hệ trực tiếp điểm giao dịch của Vietcombank gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Vietcombank khuyến nghị khách hàng hợp tác, chia sẻ thông tin với ngân hàng để được hỗ trợ xử lý sự cố. Những cá nhân, trang tin đăng tải thông tin không đầy đủ, chưa kiểm chứng, có tính quy chụp chủ quan làm ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng của Vietcombank sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

