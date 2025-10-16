Hơn 20.000 cán bộ nhân viên Vietcombank hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ

Từ ngày 13-15.10, Đoàn công tác Vietcombank đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Trị và Thái Nguyên, nghe báo cáo đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời chia sẻ, ủng hộ mỗi địa phương 1 tỉ đồng từ số tiền quyên góp của các cán bộ Vietcombank. Trong thời gian tới, Vietcombank sẽ tiếp tục đến trao tặng ủng hộ cho các địa phương khác bị ảnh hưởng. Đây là tấm lòng, tình cảm của toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động Vietcombank nhằm góp phần khắc phục hậu quả bão lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Vietcombank ủng hộ 1 tỉ đồng thông qua UB MTTQ tỉnh Bắc Ninh ẢNH: q.t

Cùng với việc chung tay hỗ trợ cộng đồng, Vietcombank tập trung quan tâm hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại các chi nhánh bị ảnh hưởng, giúp cán bộ yên tâm công tác, ổn định đời sống sau bão lũ. Sự quan tâm sát sao, kịp thời này là nguồn động viên thiết thực, là sự sẻ chia, khích lệ tinh thần, thể hiện tình đồng nghiệp ấm áp và tình cảm gắn bó của đại gia đình Vietcombank đối với mỗi cán bộ nơi vùng bão lũ.

Nhân dịp này, ông Hồng Quang - thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank cũng trực tiếp đến thăm và làm việc với các chi nhánh Vietcombank trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai. Ông đã ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, người lao động và gia đình bị ảnh hưởng do bão lũ, chia sẻ khó khăn, khích lệ tinh thần vượt qua thử thách, nhanh chóng ổn định công việc và cuộc sống.