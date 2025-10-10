Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Vietcombank triển khai đồng loạt nhiều ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm

Nguồn: Vietcombank
10/10/2025 15:42 GMT+7

Vietcombank vừa chính thức công bố chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng gửi tiết kiệm mang tên "Tiết kiệm hôm nay - Trúng ngay tiền tỉ". Chương trình diễn ra từ ngày 25.9.2025 đến 31.10.2025, dành cho khách hàng gửi tiền tại quầy và gửi tiền online trên ngân hàng số VCB Digibank.

Gửi tiết kiệm từ 30 triệu đồng, cơ hội trúng thưởng 1 tỉ đồng

Với mỗi khoản gửi tiết kiệm từ 30 triệu đồng, kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng, khách hàng sẽ được cấp mã dự thưởng tham gia quay số. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 3 tỉ đồng, trong đó có 1 giải đặc biệt trị giá 1 tỉ đồng, 10 giải nhất trị giá 100 triệu đồng/giải20 giải nhì trị giá 50 triệu đồng/giải.

Vietcombank triển khai đồng loạt nhiều ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm - Ảnh 1.

Đặc biệt, vào các ngày vàng và dịp 1.10.2025 (dành cho khách hàng từ 60 tuổi), 20/10/2025 (dành cho khách hàng nữ), khách hàng sẽ được nhân đôi cơ hội trúng thưởng thông qua số lượng mã dự thưởng tăng gấp đôi.

Gửi tiết kiệm được tặng điểm VCB Loyalty và những ưu đãi đặc biệt

Bên cạnh chương trình quay số, khách hàng gửi tiết kiệm từ 1 tỉ đồng trở lên tại quầy giao dịch sẽ được tặng điểm VCB Loyalty tương ứng 0,1% số tiền gửi. Khách hàng có thể sử dụng điểm VCB Loyalty để quy đổi thành e-Voucher giảm giá thanh toán đặc biệt (qua VNPAY-QR) tại Diamond Plaza, Takashimaya, Lotte Center Hà Nội, e-Voucher đặt vé máy bay Vietnam Airlines và các hãng bay khác, và hàng ngàn quà tặng khác có sẵn trên VCB Loyalty.

Để đồng tiền lên tiếng

Gửi an tâm, nhận xứng tầm

Với chương trình này, Vietcombank mong muốn mỗi khoản tiết kiệm của khách hàng không chỉ mang lại sự an tâm, mà còn 'lên tiếng' để mở ra những giá trị thiết thực, từ cơ hội tài chính đến trải nghiệm mua sắm, du lịch đặc sắc. Đây cũng là cam kết của Vietcombank trong việc đồng hành cùng khách hàng trên hành trình tích lũy và phát triển bền vững.

Khách hàng có thể tiết kiệm ngay trên ứng dụng VCB Digibank hoặc tại các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc để nhận được các ưu đãi đặc biệt hấp dẫn nêu trên.

