Thời sự

59 người Việt bị bắt trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia

Đình Huy
Đình Huy
29/10/2025 16:47 GMT+7

Từ một vụ án được phát hiện ở Lai Châu, lực lượng công an đã lần ra đường dây lừa đảo xuyên biên giới hoạt động tại Campuchia. Chuyên án được phối hợp đặc biệt giữa công an hai nước, bắt giữ 59 nghi phạm người Việt Nam, thu giữ nhiều tang vật và làm rõ số tiền chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng.

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, sáng 29.10, đoàn công tác đặc biệt Công an tỉnh Lai Châu do đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, làm trưởng đoàn chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và lực lượng chức năng của Campuchia triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, xuyên quốc gia.

59 người Việt bị bắt trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt trong vụ án

ẢNH: C.A LAI CHÂU

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 59 đối tượng (44 nam, 15 nữ), thu nhiều tang vật, chứng cứ điện tử quan trọng liên quan đến vụ án. Đáng chú ý, 59 đối tượng trên đều là người Việt Nam, bị bắt khi đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor tại P.Tuek Chhou, TP.Bokor, tỉnh Kampot, Campuchia.

Theo kết quả điều tra, cầm đầu đường dây lừa đảo này là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi, 26 tuổi, trú tại thôn Mon Đào, xã Bảo Thắng, Lào Cai). Mải và đồng bọn hoạt động dưới thủ đoạn giả danh shiper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm... đã chiếm đoạt khoảng trên 300 tỉ đồng của hơn 8.000 bị hại trên cả nước.

59 người Việt bị bắt trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia - Ảnh 2.
59 người Việt bị bắt trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia - Ảnh 3.
59 người Việt bị bắt trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia - Ảnh 4.

Một số tang vật được công an thu giữ

ẢNH: C.A LAI CHÂU

Sau khi kiểm tra, phân loại các đối tượng, lực lượng chức năng Campuchia tiến hành bàn giao toàn bộ 59 đối tượng cho Công an tỉnh Lai Châu, cùng một số vật chứng thu giữ trong chuyên án.

Theo công an tỉnh Lai Châu, việc triệt phá chuyên án thành công bắt nguồn từ một vụ án mà đơn vị này khám phá từ tháng 6.2025. Theo đó, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 4 đối tượng là chân rết của tổ chức tội phạm nói trên, đến nay đã bắt tổng cộng 66 đối tượng và đang điều tra mở rộng vụ án.

