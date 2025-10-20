Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

26 bị can lừa đảo hơn 1.000 người, chiếm đoạt khoảng 140 tỉ đồng

Hữu Tú
20/10/2025 15:20 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố 26 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt khoảng 140 tỉ đồng của hơn 1.000 người trên cả nước.

Ngày 20.10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024, Hồ Mạnh Linh (26 tuổi, còn gọi là Long “Hồng Kông”, ở xã Dliê Ya; thuộc H.Krông Năng, Đắk Lắk cũ) được xác định là người cầm đầu, cấu kết với nhiều người khác thành lập Công ty Villa Group, đặt trụ sở tại khu Shanghai Resort (Campuchia). Nhóm này tuyển dụng hàng trăm nhân viên để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

- Ảnh 1.

ẢNH: VĂN CHIỂU

Hằng ngày, Linh phân công nhân viên sử dụng hàng loạt tài khoản ảo trên mạng xã hội để chạy quảng cáo, tìm kiếm, kết bạn và mời gọi người dùng tham gia đầu tư hoặc đặt cược trên các trang web cá độ.

Để tạo dựng lòng tin, ban đầu nhóm này tổ chức cho một số “khách hàng thử” thắng cược và rút tiền thành công, khiến nạn nhân tin rằng hệ thống hoạt động thật. Khi đã lấy được lòng tin, chúng tiếp tục dụ dỗ người chơi nạp thêm các khoản tiền lớn hơn với lời hứa “thắng đậm”, lợi nhuận cao.

Tuy nhiên, khi người chơi thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống ngay lập tức báo lỗi với nhiều lý do khác nhau như: chưa có tài khoản VIP, sai mã tham chiếu hoặc bị đưa vào “danh sách đen”. Lợi dụng điều này, nhóm của Linh yêu cầu người chơi phải nộp thêm từ 10 - 20% số tiền muốn rút để “mở khóa giao dịch”.

Nhiều nạn nhân bị lừa nạp thêm tiền nhiều lần nhưng vẫn không thể rút được tiền gốc hay tiền thắng cược. Kết quả, toàn bộ số tiền họ nạp vào đều bị chiếm đoạt.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 10.2024 đến nay, nhóm bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 140 tỉ đồng của hơn 1.000 người trên cả nước.

Công an kêu gọi những cá nhân có liên quan hoặc từng tham gia hoạt động trong đường dây này sớm ra đầu thú để được xem xét, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Truy tố cựu Giám đốc Công ty Linh Yến Phi lừa đảo gần 45 tỉ đồng

Truy tố cựu Giám đốc Công ty Linh Yến Phi lừa đảo gần 45 tỉ đồng

Viện KSND tỉnh Cà Mau vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Minh Tân, cựu Giám đốc Công ty Linh Yến Phi cùng 2 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt gần 45 tỉ đồng của nhiều bị hại.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo Đắk Lắk hoạt động lừa đảo chiếm đoạt đường dây lừa đảo
