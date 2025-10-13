Truy tố cựu Giám đốc Công ty Linh Yến Phi lừa đảo gần 45 tỉ đồng

Ngày 13.10, tin từ Viện KSND tỉnh Cà Mau cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Minh Tân (34 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ đầu tư xây dựng Linh Yến Phi (Công ty Linh Yến Phi - P.1, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu cũ); Lê Thị Thanh Nghi (40 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Linh Yến Phi - chi nhánh TP.Cần Thơ) và Nguyễn Đăng Trình (42 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Minh Tân khi bị công an khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: CTV

Theo hồ sơ vụ án, do nợ tiền của nhiều tổ chức, cá nhân với số tiền lớn Tân đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác để trả nợ và sử dụng cá nhân. Từ đó, Tân đã đăng ký thành lập và đứng tên đại diện theo pháp luật nhiều công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện và hộ kinh doanh ở nhiều tỉnh, thành như: Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, TP.Cần Thơ, TP.HCM... Ngoài ra, Tân còn tạo lập trang web đăng tải nhiều hình ảnh của Công ty Linh Yến Phi thu mua tôm, chăn nuôi, bếp ăn từ thiện... Mặt khác, để tạo niềm tin cho bị hại, Công ty Linh Yến Phi còn ký hợp đồng hợp tác đầu tư với một công ty khác để góp vốn đầu tư xây dựng 3 hạng mục công trình gồm: Khu thể thao, trò chơi trên cạn; khách sạn 5 sao cây đờn kìm và khu nghỉ dưỡng với tổng vốn đầu tư 1.100 tỉ đồng.

Từ việc tạo dựng hệ thống các công ty đều do mình đại diện theo pháp luật, Tân kêu gọi bị hại đầu tư, góp vốn cho Công ty Linh Yến Phi để được chia lợi nhuận, như: đầu tư hợp tác kinh doanh, đầu tư trả phiếu tôm, cho vay để đóng thuế dự án, đáo hạn ngân hàng... Sau khi nhận được tiền, Tân không sử dụng tiền đúng như thỏa thuận hoặc hợp đồng đã ký mà chiếm đoạt sử dụng trả nợ, trả lương cho nhân viên và trả lợi nhuận cho bị hại đầu tư trước hoặc sử dụng tiền của bị hại đầu tư để trả lợi nhuận cho chính họ.

Với hành vi, thủ đoạn trên từ tháng 5 - 12.2022, Nguyễn Minh Tân, Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 24 bị hại với tổng số tiền gần 15 tỉ đồng. Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 12.2020 đến tháng 9.2023, Tân còn dùng thủ đoạn gian dối bằng cách kêu gọi đầu tư vào Công ty Linh Yến Phi để chia lợi nhuận, bán đất hoặc thuê xe để phục vụ hoạt động của công ty. Qua đó chiếm đoạt tiền của 10 bị hại với tổng số tiền gần 30 tỉ đồng.