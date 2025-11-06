Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau: Hai cha con tử vong dưới vuông tôm, nghi bị điện giật

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
06/11/2025 19:27 GMT+7

Trên địa bàn xã Hòa Bình (Cà Mau) vừa xảy ra vụ tai nạn, nghi do điện giật làm hai cha con tử vong dưới vuông tôm.

Chiều 6.11, bà Đỗ Ái Lam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình (Cà Mau), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn nghi bị điện giật, làm hai cha con tử vong dưới ao tôm.

Cà Mau: Hai cha con tử vong dưới vuông tôm, nghi bị điện giật - Ảnh 1.

Hai cha con ông N.Q.T tử vong dưới vuông tôm, nghi do bị điện giật

ẢNH: C.T.V.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, bà Trần Thị Điệp (55 tuổi, ở xã Hòa Bình, Cà Mau) ra vuông tôm gần nhà để tắt quạt tạo ô xy. Khi tới ao tôm, bà Điệp tá hỏa phát hiện chồng là ông N.Q.T. (55 tuổi) và con nuôi T.Đ.Th. (15 tuổi) tử vong dưới vuông tôm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận ông T. tử vong trong tư thế đứng, còn em Th. tử vong nằm úp mặt xuống nước, vị trí gần với quạt tạo ô xy.

Cà Mau: Hai cha con tử vong dưới vuông tôm, nghi bị điện giật - Ảnh 2.

Tối 6.11, lãnh đạo UBND xã Hòa Bình đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân nghi bị điện giật tử vong

ẢNH: C.T.V.

Theo bà Đỗ Ái Lam, qua xác minh ban đầu, hai nạn nhân tử vong nghi do bị điện giật. Gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi mà đưa về lo hậu sự.

Ngay sau khi nhận được thông tin, tối cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Hòa Bình đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình 2 nạn nhân tử vong.

