Cà Mau: Hai chị em tử vong khi đi giăng lưới ở vuông tôm

Sáng 27.9, lãnh đạo xã Sông Đốc (Cà Mau) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 chị em ruột tử vong. Nạn nhân là chị P.K.L (27 tuổi) và P.K.M (22 tuổi, cùng ở ấp 10, xã Sông Đốc).

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 26.9, hai chị L. và M. đến nhà bác sui là ông P.V.T ở ấp 10, xã Sông Đốc để giăng lưới bắt cá. Đến nơi, cả 2 cùng với chị P.K.P (chị ruột của chị L. và chị M, cũng là con dâu của ông T.) bơi xuồng ra vuông tôm giăng lưới.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, chị P. ở lại vuông tôm giăng lưới, còn L. và M. lên bờ định đi bộ vào trong nhà. Khoảng 10 phút sau, chị P. nghe tiếng kêu cứu nhưng không rõ là ai.

Khi chạy vào nhà không thấy hai em, chị P. liền hô hoán, nhờ mọi người tìm kiếm. Đến 16 giờ 30, ông T. cùng người dân phát hiện thi thể L. và M. dưới vuông tôm, ở độ sâu khoảng 2 m, cách vị trí giăng lưới 350 m.

Gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi, chỉ đề nghị xác minh rõ nguyên nhân tử vong. Chính quyền xã Sông Đốc đã tổ chức đến thăm hỏi, đồng thời phối hợp, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.