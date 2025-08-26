Giăng lưới giữa đường để... đánh cầu lông: Chuyện không nhỏ !

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 19.8, Công an P.Bình Trưng phối hợp Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) lập biên bản đối với 3 người trong nhóm giăng lưới đánh cầu lông giữa đường số 60, khu dân cư Văn Minh (TP.Thủ Đức cũ, TP.HCM).

Theo đó, những người này bị xử lý về hành vi đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ.

Làm việc với cơ quan chức năng, những người này thừa nhận hành vi vi phạm. Mức phạt đối với hành vi nói trên áp dụng cho mỗi trường hợp là từ 200.000 - 250.000 đồng.

Liên quan thông tin cầm dao để "nói chuyện" với tài xế taxi, một người trong nhóm cho rằng lúc đó nóng nảy, dọa chứ không có ý định gì khác! Công an phường cũng yêu cầu các cá nhân viết cam kết không tái phạm.

Hiện lực lượng công an tiếp tục mời để làm rõ đối với 2 người còn lại trong nhóm, trước đó vắng mặt với lý do bận công việc.

Nhóm người giăng lưới đánh cầu lông chặn đường ở TP.HCM ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, sáng 18.8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 5 người ngang nhiên chặn đường số 60 trong khu dân cư Văn Minh để giăng lưới đánh cầu lông. Một tài xế ô tô công nghệ lưu thông qua khu vực bị cản trở, lên tiếng phản ứng thì bị một người trong nhóm chạy vào nhà lấy dao ra hù dọa. Sự việc khiến dư luận bức xúc, nhiều người lo ngại nguy cơ mất an toàn giao thông và trật tự xã hội.

Chiều cùng ngày (18.8), Đội CSGT Cát Lái phối hợp Công an P.Bình Trưng xác minh vụ việc. Cơ quan chức năng đã hoàn tất bước xử lý đầu tiên với 3 người vi phạm, tiếp tục làm rõ đối với 2 người còn lại.

Trước đó, vào cuối tháng 3.2025, lực lượng CSGT TP.HCM cũng ra quyết định xử phạt 2 người đàn ông cùng 59 tuổi về hành vi chơi thể thao trái phép trên đường bộ, phạt 225.000 đồng.

Cần mức phạt đủ răn đe !

Đó là đề xuất của nhiều bạn đọc (BĐ) khi nói về mức phạt nhóm người giăng lưới đánh cầu lông trên đường. BĐ Phuc1969 viết: "Với mức phạt này, ai cũng có thể lấy đường giao thông làm sân chơi riêng". Tương tự, BĐ Truong Hao ý kiến: "Chơi nổi và bị phạt 250.000 đồng thì quá rẻ. Đây là vụ thứ hai mà phạt không đủ răn đe thì có lo là sẽ tái diễn nơi khác không?".

BĐ Binh Truong Thanh Giăng lưu ý: "Việc giăng lưới trên đường lộ để đánh cầu lông là đã sai rồi, vậy mà có người còn vào nhà xách dao ra hù dọa sau khi bị nhắc nhở…". BĐ Tuan Duong Van cũng cho rằng: "Phạt nhẹ quá. Cản trở giao thông và còn dùng hung khí đe dọa người khác. Xử như thế thì làm sao răn đe được?".

Còn BĐ Kien Van bức xúc: "Ngoài phạt hành chính mức cao, nên kèm theo phạt lao động công ích. Có như thế mới nâng cao nhận thức của nhiều người: đường phố không phải là "sân chơi" của riêng ai". BĐ Thanh Huynh cũng cho rằng: "Phải bắt xóa sạch vạch sân cầu lông trên đường nữa!".

Nâng ý thức, thêm nhiều sân chơi lành mạnh

"Tôi không bênh nhóm người giăng lưới đánh cầu lông trên đường, hành vi này là sai và họ đã bị xử phạt để rút kinh nghiệm, có thêm ý thức tuân thủ trật tự, an toàn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, tôi cũng ước muốn là giá như có nhiều sân chơi lành mạnh cho mọi người. Ví dụ như ở công viên nên dành một khoảng để làm vài sân cầu lông, cầu mây, đá cầu… thì tốt quá. Như vậy những người thích vận động, yêu thể thao có chỗ để vui chơi. Hoặc địa phương có thể dành những khoảng đất trống trên địa bàn phường, xã của mình làm sân vui chơi thể thao, để phục vụ người dân. Không biết mong ước như vậy có "đòi hỏi" quá không?", BĐ The Hoang chia sẻ.

Cùng ý kiến, BĐ Nguyen Hung Van góp ý: "Đúng vậy, chúng ta còn quá ít công viên, trong công viên không phải nơi nào cũng có sân cầu lông hoặc sân bóng đá mini… Rất cần có thêm nhiều sân chơi lành mạnh cho mọi người. Chơi thể thao cũng là hình thức tập luyện sức khỏe, để sống khỏe, để làm việc tốt hơn. Cần thiết chứ?".

"Không chỉ giăng lưới giữa đường để đánh cầu lông…, không ít người còn dựng rạp giữa đường để tổ chức đám tiệc, đám cưới, có khi kéo dài 3 - 4 ngày, ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của rất nhiều người. Đường phố từ chỗ công cộng bỗng biến thành "chỗ riêng" là vậy. Ùn tắc, kẹt xe... nhiều người chỉ biết gồng mình mà chịu thôi. Theo tôi, nên có nhiều nơi - tạm gọi là nhà cộng đồng, để những người nhà chật, hẻm nhỏ, hoặc có nhu cầu thì thuê để tổ chức việc hiếu hỉ...", BĐ Thiet Hung ý kiến.