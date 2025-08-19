Xử phạt nhóm người ngang nhiên giăng lưới giữa đường đánh cầu lông ở TP.HCM

Ngày 19.8, Công an phường Bình Trưng phối hợp Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) lập biên bản đối với 3 người trong nhóm giăng lưới đánh cầu lông giữa đường số 60, khu dân cư Văn Minh (TP.Thủ Đức cũ, TP.HCM).

Nhóm người giăng lưới đánh cầu lông chặn đường ở TP.HCM ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, những người này bị xử lý về hành vi đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ.

Làm việc với cơ quan chức năng, những người này thừa nhận hành vi vi phạm. Mức phạt đối với hành vi nói trên áp dụng cho mỗi trường hợp là từ 200.000 - 250.000 đồng.

Liên quan đến thông tin cầm dao để "nói chuyện" với tài xế taxi, một người trong nhóm cho rằng lúc đó nóng nảy, dọa chứ không có ý định gì khác! Công an phường cũng yêu cầu các cá nhân viết cam kết không tái phạm.

Hiện lực lượng công an tiếp tục mời làm rõ đối với 2 người còn lại trong nhóm, trước đó vắng mặt với lý do bận công việc.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, sáng 18.8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 5 người ngang nhiên chặn đường số 60 trong khu dân cư Văn Minh để giăng lưới đánh cầu lông. Một tài xế ô tô công nghệ lưu thông qua khu vực bị cản trở, lên tiếng phản ứng thì bị một người trong nhóm chạy vào nhà lấy dao ra hù dọa. Sự việc khiến dư luận bức xúc, nhiều người lo ngại nguy cơ mất an toàn giao thông.

Một người trong nhóm vào nhà lấy dao ra "nói chuyện" với tài xế ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Chiều cùng ngày 918.8), Đội CSGT Cát Lái phối hợp Công an phường Bình Trưng xác minh vụ việc. Đến nay, cơ quan chức năng đã hoàn tất bước xử lý đầu tiên với 3 người vi phạm, tiếp tục làm rõ đối với 2 người còn lại.