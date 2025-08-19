TP.HCM: Cận cảnh Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ gần 1.400 tỉ đồng

Chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2.9 và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2020 - 2025), sáng 19.8 tại TP.HCM, UBND TP.HCM và Sở VH - TT TP.HCM đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, có tổng mức đầu tư gần 1.400 tỉ đồng.

Tham dự buổi lễ có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM - Chủ tịch UB MTTQVN TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, Giám đốc Sở VH - TT TP.HCM Trần Thế Thuận, đại sứ Vương quốc Bỉ cùng đông đảo văn nghệ sĩ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại lễ khánh thành Ảnh: QUỲNH TRÂN

Được biết, nhờ sự hỗ trợ của chính phủ Bỉ nên ngay từ năm 2003 lãnh đạo TP.HCM đã giao cho Sở VH - TT TP.HCM lên kế hoạch xây dựng dự án rạp xiếc và biểu diễn đa năng, với diện tích 10.000 m2 đặt tại trường đua Phú Thọ (đường Lữ Gia, thuộc Q.11 cũ). Công trình do Afmea Circus Group (Bỉ), một đơn vị rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này thực hiện phần thiết kế, với mong muốn lúc hoàn thành sẽ là một rạp xiếc và biểu diễn đa năng, hiện đại nhất Đông Nam Á.

Tuy nhiên do nhiều lý do khác nhau, công trình bị "giẫm chân tại chỗ" trong một thời gian dài. Cho đến ngày 31.10.2019, UBND TP.HCM mới ra quyết định phê duyệt và công trình được khởi công ngày 25.4.2023, cất nóc vào ngày 6.9.2024.

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ - thiết chế văn hóa mới tiêu biểu của TP.HCM

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ tọa lạc trên đường Lữ Gia, P.Phú Thọ, nằm trong quần thể thể thao – văn hóa Phú Thọ, có diện tích 10.000 m2, với tổng mức đầu tư 1.395 tỉ đồng. Công trình được phân loại Nhóm A, cấp I, với 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng chiều cao 57,5 m. Tổng diện tích sàn gần 29.500 m2, gồm: Khán phòng chính 2.000 chỗ với sân khấu trung tâm, trần cao 24 m, tích hợp hệ thống âm thanh – ánh sáng – cơ khí sân khấu hiện đại, đáp ứng các kỹ thuật trình diễn phức hợp như đu bay, treo, rơi kiểm soát trên hệ sàn sân khấu nâng, hạ, hồ nước, sân băng.

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ có quy mô và kiến trúc hiện đại theo chuẩn quốc tế và là một trong những công trình thiết chế văn hóa mới tiêu biểu của TP.HCM.

Lối vào khán phòng biểu diễn xiếc

Khán phòng chính 2.000 chỗ với sân khấu trung tâm, trần cao 24 m

Sân khấu biểu diễn trung tâm khán phòng

Các khách mời tham quan trung tâm biểu diễn xiếc Ảnh: QUỲNH TRÂN

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ có khán phòng và phòng tập 300 chỗ tại tầng 8, được trang bị đầy đủ thiết bị luyện tập, nhào lộn, biểu diễn trên không – đạt chuẩn một sân khấu thực hành. Khu triển lãm – hội nghị tại tầng 10, khu nhà ăn và bếp công suất lớn tại tầng 11 và sân thượng đa chức năng có thể khai thác dịch vụ F&B, ngắm cảnh và tổ chức sự kiện ngoài trời.

Điểm nhấn kỹ thuật của công trình là hệ sàn vượt nhịp 52m tại các tầng 6, 7, 8 đòi hỏi giải pháp thi công tiên tiến, đảm bảo độ an toàn và ổn định tối đa cho vận hành sân khấu tải trọng lớn. Hệ thống phân luồng giao thông - thoát hiểm, PCCC được thiết kế đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo trải nghiệm an toàn, thuận tiện cho khán giả và nghệ sĩ.

Chia sẻ niềm vui với nhân dân TP.HCM khi một trong những công trình thiết chế văn hóa mới tiêu biểu của TP.HCM đi vào hoạt động, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy đề nghị đơn vị chủ quản phải sớm gấp rút đào tạo các kỹ sư, công nhân vận hành có trình độ kỹ thuật cao, vì các thiết bị của Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đều rất mới và hiện đại. "Phải nhanh chóng xây dựng đề án, kêu gọi đấu thầu rộng rãi dự án để 5 năm tới tự vận hành, tiến tới tự chủ, đồng thời lên kế hoạch tổ chức biểu diễn phiên đầu tiên trong năm 2025 để sân khấu liên tục sáng đèn, tạo đất diễn cho các nghệ sĩ dấn thân, phục vụ công chúng và du khách...", bà Diệu Thúy nhấn mạnh.

Tầng trệt Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ

Tại các tầng đều có thể ngắm nhìn TP.HCM từ trên cao, có nhiều điểm chụp ảnh lý tưởng

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ có quy mô và kiến trúc hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế Ảnh: QUỲNH TRÂN

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM cam kết xây dựng công trình trở thành một tổ hợp biểu diễn – huấn luyện – tổ chức sự kiện đa năng, nơi hội tụ những chuẩn mực kỹ thuật sân khấu hàng đầu và giải pháp kiến trúc tối ưu, phục vụ cả biểu diễn nghệ thuật và vận hành các sự kiện quy mô.

Trong giai đoạn tiếp theo, đơn vị thi công tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật để đơn vị thụ hưởng sử dụng hiệu quả các thiết bị, công nghệ của sân khấu biểu diễn 2000 chỗ và khán phòng 300 chỗ; tổ chức bàn giao đưa công trình vào vận hành đúng tiến độ, chính thức phục vụ khán giả từ cuối năm.

Mô hình hoạt động Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ sẽ kết hợp nội dung cốt lõi (xiếc, múa rối, nghệ thuật biểu diễn đa phương tiện) với các sự kiện đa dạng như nhạc kịch, vũ kịch, hòa nhạc, festival, chương trình truyền hình, hội nghị, triển lãm…; bổ sung không gian tiêu chuẩn quốc tế cho các loại hình biểu diễn đòi hỏi kỹ thuật cao, từ truyền thống đến đương đại và sẽ là "sân khấu của những tác phẩm lớn" của các đoàn nghệ thuật quốc tế.



