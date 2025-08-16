Vụ phụ xe ngồi giữa QL1 chặn đường xe khác: Do tranh giành khách

Sáng 16.8, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị đã xác minh vụ phụ xe khách ngồi giữa QL1, đoạn gần hầm Hải Vân (P.Hải Vân, TP.Đà Nẵng) chặn một xe khách khác đang lưu thông, gây hỗn loạn giao thông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tranh giành khách trên tuyến Đà Nẵng - Quảng Trị.

Công an TP.Công an TP.Đà Nẵng làm việc với tài xế và phụ xe khách của nhà xe T.Q.D ẢNH: Đ.X

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 9 giờ ngày 15.8, lực lượng CSGT thuộc Trạm cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc một phụ xe có hành vi ngồi chắn trước đầu xe khách trên QL1.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành xác minh, làm việc với đại diện nhà xe T.Q.D. Tuy nhiên, vào thời điểm trên, xe khách BS 43H-091.38 đang trên hành trình từ TP.Đà Nẵng đi Quảng Trị nên lực lượng chức năng phải chờ đến khi phương tiện quay đầu trở về TP.Đà Nẵng.

Đến 19 giờ cùng ngày (15.8), khi xe khách quay về đến TP.Đà Nẵng, tài xế N.H.T (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) và phụ xe B.H.N (32 tuổi, quê Quảng Trị) đã được mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận nguyên nhân sự việc là do tranh giành khách trên tuyến.

Nguyên nhân dẫn đến phụ xe ngồi giữa QL1 chặn xe là do tranh giành khách trên tuyến Đà Nẵng - Quảng Trị ẢNH: Đ.X

Đại diện Phòng CSGT cho biết, hồ sơ vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an P.Hải Vân tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của phụ xe và tài xế.

Hành động ngồi giữa đường để ngăn cản phương tiện lưu thông khiến nhiều người bức xúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, hành vi của phụ xe nhà xe T.Q.D còn gây mất an ninh trật tự, khiến giao thông trên tuyến quốc lộ huyết mạch qua TP.Đà Nẵng bị hỗn loạn.

Hành vi ngồi giữa đường QL1, chặn phương tiện của phụ xe gây hỗn loạn giao thông, tiềm ẩn nguy hiểm ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hiện Công an P.Hải Vân đang tiếp tục lấy lời khai tài xế và phụ xe để củng cố hồ sơ để xử lý vụ phụ xe chặn đầu xe khách chỉ vì tranh giành khách.

