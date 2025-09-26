Tử vong vì chủ quan với chó nhà

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình bệnh dại trên địa bàn diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh đã ghi nhận 44 ca bệnh dại ở chó, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, buộc phải tiêu hủy 55 con tại 24 xã, phường. Đồng thời, 5 trường hợp tử vong do bệnh dại ở người đã được ghi nhận (tăng 3 ca so với năm 2024).

Đáng chú ý, phần lớn ca tử vong đều do chó nhà cắn nhưng nạn nhân không tiêm phòng sau khi bị phơi nhiễm. Nhiều người nuôi chủ quan, cho rằng chó nhà "ngoan, khỏe" nên không tiêm vắc xin phòng dại và thường xuyên thả rông. Khi phát hiện bệnh thì mọi biện pháp điều trị đều đã quá muộn.

Trường hợp của ông N.K.H (54 tuổi, ở xã Tân Lợi, thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ), là lời cảnh tỉnh đau xót.

Nhiều người dân vẫn chủ quan với chó nhà nuôi ẢNH MINH HỌA TỪ AI

Ngày 17.7.2025, ông H. tử vong vì bệnh dại sau khi bị chó nhà liếm vào vết thương hở ở ngón tay. Chỉ trước đó 1 tháng, con chó này đã có biểu hiện bất thường, cắn chết 2 con chó khác, sau đó bị giết thịt. Một tháng sau, ông H. phát bệnh, được xác định dương tính với vi rút dại và tử vong sau đó.

Một trường hợp khác là bà N.T.T (49 tuổi, ở xã Phước Thái, thuộc huyện Long Thành cũ) cũng tử vong do bệnh dại sau 9 tháng bị chó cắn vào ngón tay. Do chủ quan chó nhà nuôi, vết thương nhẹ nên bà N. đã không đi tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại mà chỉ tự rửa vết thương dưới vòi nước.

Bản đồ dịch tễ các ca dại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bác sĩ Cao Văn Dũng, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, cho biết: "Ngay khi phát hiện ca bệnh trên chó hoặc mèo, ngành y tế và thú y phối hợp khoanh vùng ổ dịch, vận động người dân tiêm vắc xin và theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp, nhất là ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số từ chối tiêm phòng dù được hỗ trợ miễn phí. Chỉ khi chính quyền địa phương vào cuộc mạnh mẽ, việc tiêm phòng mới được thực hiện nghiêm túc".

Vẫn phổ biến tình trạng chó, mèo nuôi thả rông

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, bệnh dại trên cả người và vật nuôi ở địa phương này đều đang ở mức báo động. Các ổ dịch xuất hiện rải rác, cho thấy vi rút dại đang lưu hành mạnh trong đàn chó mèo. Tình trạng chó mèo nuôi thả rông vẫn phổ biến, đặc biệt tại các vùng nông thôn.

Tình trạng chó thả rông vẫn còn phổ biến ẢNH: HOÀNG GIÁP

Kết quả điều tra dịch tễ tại 800 hộ dân quanh các ổ dịch vừa qua cho thấy có 1.864 con chó, mèo, nhưng chỉ 55,42% được tiêm phòng vắc xin dại. Đáng lo hơn, đa số vật nuôi này đều được nuôi thả tự do, tạo điều kiện cho vi rút dại lây lan âm thầm.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, bệnh dại ở chó thường diễn biến âm thầm. Khoảng 75% ca bệnh thuộc thể dại câm, khó phát hiện do không có biểu hiện rõ rệt; chỉ 25% ở thể điên cuồng - dễ nhận biết hơn khi vật nuôi tấn công người hoặc động vật khác. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tháng, khiến nguy cơ lây lan trong cộng đồng rất cao.

Trước diễn biến bệnh dại trên cả người và vật nuôi đang ở mức báo động, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu siết chặt quản lý đàn chó, mèo.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tăng cường bắt giữ, xử lý chó mèo thả rông. Trong ảnh là hình ảnh là lực lượng chức năng phường Bình Phước tổ chức bắt chó thả rông ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cụ thể, người dân phải khai báo việc nuôi, cam kết nuôi nhốt, không thả rông, khi đưa chó ra đường, bắt buộc rọ mõm, xích lại và tiêm phòng đầy đủ.

Chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền tại các hộ dân, trường học, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh, đồng thời tổ chức bắt giữ, xử lý chó mèo thả rông…

Cảnh báo từ Bộ Y tế

Thống kê của Bộ Y tế cho biết, 9 tháng đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận 58 ca tử vong do bệnh dại tại 18 tỉnh, thành phố. Các địa phương có số ca tử vong cao gồm: Đắk Lắk (7 ca), Gia Lai (6 ca), các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Tây Ninh cùng có 5 ca tử vong.

Bộ Y tế khuyến cáo, bệnh dại lây truyền từ động vật sang người, khi đã phát bệnh gần như 100% tử vong. Bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa.

Người dân khi bị động vật cắn, cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng, sát trùng và đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vắc xin phòng dại và tiêm vắc xin phòng dại ngay sau phơi nhiễm là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh.

Không sử dụng bài thuốc đông y, cổ truyền, gia truyền hoặc các hình thức mê tín dị đoan để chữa bệnh dại.

Tiêm phòng định kỳ cho đàn chó, mèo nuôi là giải pháp quan trọng, bảo vệ cả vật nuôi và con người.