Mô tô phân khối lớn gãy đôi sau tai nạn tại Khánh Hòa, 1 người tử vong

Ngày 2.11, Trạm CSGT Ninh Hòa (Phòng CSGT - Công an tỉnh Khánh Hòa) xác nhận vừa xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến xe mô tô phân khối lớn.

Theo đó, khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, tại tỉnh lộ ĐT651 (đường nối từ quốc lộ 1 đến Đầm Môn) thuộc thôn Vĩnh Yên, xã Đại Lãnh (thuộc H.Vạn Ninh, Khánh Hòa cũ) xảy ra va chạm mạnh giữa xe máy biển số Khánh Hòa và mô tô phân khối lớn biển số TP.HCM.

Chiếc mô tô phân khối lớn gãy làm đôi sau va chạm ẢNH: K.H

Vụ tai nạn khiến người điều khiển mô tô phân khối lớn tử vong tại chỗ. Người điều khiển xe máy bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu. Cả 2 xe đều bị bể nát, riêng xe mô tô phân khối lớn bị gãy làm đôi sau cú va chạm.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực để điều tra, khám nghiệm.

Theo thông tin ban đầu, người điều khiển mô tô phân khối lớn đi theo đoàn phượt và chạy với tốc độ cao trước khi xảy ra tai nạn.

Tỉnh lộ ĐT651 là tuyến đường kết nối từ quốc lộ 1 vào khu vực Đầm Môn, thường xuyên có các đoàn phượt di chuyển. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.