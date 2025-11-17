Quảng Trị mưa lớn, xã miền núi Ba Lòng di dời hơn 200 hộ dân

Sáng 17.11, thông tin từ UBND xã Ba Lòng (Quảng Trị) cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã đã bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông.

Xã Ba Lòng ngập sâu, gây chia cắt giao thông ẢNH: B.H.

Cụ thể, mưa lớn xảy ra từ chiều tối 16.11 đến sáng 17.11 đã khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, gây chia cắt giao thông, có nơi ngập khoảng 1 m, các phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển. Trong sáng nay, địa phương này đã di dời 210 hộ (785 khẩu) trong khu vực ngập lụt đến nơi an toàn.

Có 210 hộ dân tại xã Ba Lòng đã được di dời đến nơi an toàn ẢNH: B.H.

Tại xã Đakrông, vị trí trụ sở xã tại thôn Klu và Km1 đường Hồ Chí Minh ở vị trí khá cao, hiếm khi ngập lụt nhưng nay đã bị ngập. Ngoài ra, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua thôn Pa Hy và QL9 đoạn qua thôn Làng Cát xảy ra sạt lở.

Sạt lở đất đá trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua xã Tà Rụt ẢNH: B.H

“Đơn vị đã đặt biển cấm phương tiện, người dân qua lại các vị trí bị ngập lụt, sạt lở và cử lực lượng túc trực để xử lý”, ông Lê Hoài Phong, Chủ tịch UBND xa Đakrông, nói.

