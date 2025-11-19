Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chủ trang trại cá tầm bị nước lũ cuốn mất tích

Lâm Viên
Lâm Viên
19/11/2025 21:17 GMT+7

Các lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng và xã Lạc Dương phải dừng tìm kiếm chủ trang trại cá tầm bị lũ cuốn mất tích do trời tối và mưa lớn.

Lúc 20 giờ ngày 19.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Bùi Quốc Huân, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết do trời tối, mưa ngày càng lớn, nước suối trong rừng sâu chảy siết, nên các lực lượng cứu nạn cứu hộ buộc phải dừng việc tìm kiếm ông Nguyễn Văn Thao (35 tuổi) - chủ trang trại cá tầm bị lũ cuốn mất tích.

Chủ trang trại cá tầm bị lũ cuốn mất tích - Ảnh 1.

Khu vực thôn Đông Mang, xã Lạc Dương, nơi chủ trang trại cá tầm bị lũ cuốn mất tích

ẢNH: L.V

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, tại hồ cá tầm của ông Hoàng Trọng Hòa (thôn Đông Mang, xã Lạc Dương), nước dâng lên cao tràn vào hồ cá của ông Thao. Ông Thao cột một đầu dây thừng vào cọc sắt sau đó cầm đầu còn lại để băng qua suối đến mép bờ hồ cá để ngăn nước lũ. Tuy nhiên trong lúc băng qua suối ông Thao trượt chân bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Nhận tin báo, UBND xã Lạc Dương và lực lượng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn chủ trang trại cá tầm.

Tuy nhiên do trời tối, mưa ngày càng to, nước lũ chảy xiết nên công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn, đến 20 giờ phải tạm ngưng để bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu nạn cứu hộ.

Sạt lở núi khiến 3 người bị vùi lấp: Tìm thấy một thi thể không nguyên vẹn

Sạt lở núi khiến 3 người bị vùi lấp: Tìm thấy một thi thể không nguyên vẹn

Liên quan đến vụ sạt lở núi nghiêm trọng khiến 3 người dân bị vùi lấp, các lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nhưng không còn nguyên vẹn.

