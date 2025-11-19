Đêm lạnh đèo Khánh Lê: Giải cứu thành công 11 người bị mắc kẹt giữa sạt lở

Sáng 19.11, thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã giải cứu thành công 11 người cùng đoàn xe 6 chiếc bị cô lập giữa đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) suốt 2 ngày 3 đêm (từ tối 16.11).

Xe tải chở hoa Đà Lạt mắc kẹt giữa đèo Khánh Lê sạt lở 2 ngày, 3 đêm được giải cứu lúc 4 giờ ngày 19.11 ẢNH: CTV

Theo đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Công an xã Lạc Dương và lực lượng PCCC - cứu nạn cứu hộ tự quản Lạc Dương không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, xuyên đêm xúc đất đá sạt lở dọc tuyến đèo Khánh Lê để giải cứu 11 người cùng đoàn xe (5 xe tải, 1 xe con) bị cô lập giữa đèo Khánh Lê sạt lở.

Các tài xế cùng lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng trước khi rời đèo Khánh Lê ẢNH: CTV

Thiếu tá Nguyễn Như Trung, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an Lâm Đồng, người trực tiếp chỉ huy công tác cứu nạn cứu hộ trên đèo Khánh Lê, chia sẻ: "Sau hơn 15 giờ nỗ lực, các CSGT cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ dọn dẹp hàng trăm mét khối đất đá chắn ngang đường để đoàn xe tải chở hoa và hàng hóa, xe con có thể quay đầu về lại Đà Lạt".

Sau 2 ngày 3 đêm, các tài xế xe tải được dùng bữa cơm nóng giữa đèo giá lạnh ẢNH: CTV

Thiếu tá Nguyễn Như Trung cho biết thêm, CSGT và lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận hiện trường đèo Khánh Lê từ trưa 18.11, nhưng do trời mưa, dọc đèo xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở cần phải dọn dẹp. Gần 17 giờ ngày 18.11, lực lượng chức năng mới tiếp tế được lương thực, nước uống cho những người mắc kẹt giữa đèo.

Xuyên đêm giải phóng đất đá để giải cứu 11 người và đoàn xe bị cô lập trên đèo Khánh Lê ẢNH: CTV

"Anh em làm việc xuyên đêm. Có khu vực sạt lở kéo dài 60 m, đất đá chất đống cao từ 2 - 8 m nên cần nhiều thời gian dọn dẹp. Có những khối đá lớn phải dùng 2 xe cẩu để nhích từng chút một đưa ra khỏi lòng đường", thiếu tá Trung kể.

Đến 4 giờ sáng 19.11, chiếc ô tô 7 chỗ dẫn đấu, tiếp sau là 5 xe tải lần lượt vượt qua khu vực sạt lở. Như vậy, sau 2 ngày 3 đêm bị cô lập giữa đèo Khánh Lê, các du khách và tài xế đã được giải cứu thành công.

Lúc 4 giờ ngày 19.11, chiếc xe con dẫn đầu đoàn xe vượt qua khu vực sạt lở đèo Khánh Lê để về lại Đà Lạt ẢNH: CSGT

Sạt lở đèo Khánh Lê: Giải cứu 11 người và 6 xe mắc kẹt suốt 2 ngày

Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 18.11, sau khi nhận tin 2 xe tải chở hoa Đà Lạt mắc kẹt trên đèo Khánh Lê, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng lập tức huy động xe xúc và lực lượng xuống hiện trường để cứu hộ. Sau đó, đơn vị này nhận thông tin có tổng cộng 11 người cùng 5 xe tải và 1 xe con đang bị mắc kẹt trên đèo Khánh Lê (tuyến quốc lộ 27C, nối Đà Lạt - Nha Trang).

Dù mưa lớn liên tục nhưng CSGT và lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn kiên trì, không quản ngại khó khăn giải phóng đất đá từng đoạn một để có thể tiếp cận vị trí các xe bị cô lập tại Km51+400, quốc lộ 27C.

Một số hình ảnh xuyên đêm cứu nạn cứu hộ trên đèo Khánh Lê sạt lở:

Các phương tiện xuyên đêm múc đất đá trên đèo Khánh Lê ẢNH: CSGT

Lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng xuyên đêm chỉ huy việc cứu nạn cứu hộ trên đèo Khánh Lê ẢNH: CTV

Có nhiều khối đá lớn phải dùng 2 xe cẩu để nhích từng chút, đưa ra khỏi lòng đường ẢNH: CSGT

Niềm vui của các tài xế sau khi được giải cứu khỏi khu vực sạt lở ẢNH: CSGT