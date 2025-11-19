Dù có thông tuyến, cũng chưa nên cho qua lại đèo Khánh Lê

Sớm nghiên cứu làm cao tốc Nha Trang - Đà Lạt

Chiều 18.11, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đến Khánh Hòa để kiểm tra hiện trường sạt lở tại đèo Khánh Lê. Về công tác khắc phục, trước mắt, Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cấm đường, không cho lưu thông trên tuyến này để bảo đảm an toàn cho người dân. Ông hoan nghênh tỉnh đã chủ động xử lý các điểm sạt lở, với các điểm sạt lở còn lại yêu cầu trong 1 đến 2 ngày phải thông hết tuyến.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng (thứ hai từ phải qua) kiểm tra công tác khắc phục đèo Khánh Lê ẢNH: BÁ DUY

"Sau khi thông xong phải tiến hành ngay biện pháp gia cố cả taluy dương và taluy âm, đặc biệt là taluy dương này nếu tiếp tục mưa thì rất nguy hiểm. Cho nên dù có thông tuyến đi nữa, tôi đề nghị cũng chưa cho dân đi tuyến đường này", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Tối cùng ngày, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến thăm, động viên một số nạn nhân trong đợt lũ lụt mấy ngày qua và làm việc với tỉnh Khánh Hòa về công tác khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Báo cáo với Phó thủ tướng, tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương thiệt hại rất nghiêm trọng với 10 người chết, 2 người mất tích và 19 người đang được điều trị tại bệnh viện. Đến ngày 18.11, toàn tỉnh đã sơ tán 1.890 hộ với 6.507 người, trong khi 64 hồ chứa đạt 87,6% dung tích thiết kế. Tổng thiệt hại do mưa lũ ước tính khoảng 286 tỉ đồng.

Đèo Khánh Lê xuất hiện nhiều điểm sạt lở do mưa lũ ẢNH: H.L

Tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị Phó thủ tướng quan tâm sớm triển khai dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, vì thực tế dự án vướng một số thủ tục nên đang chậm so với chủ trương thống nhất trước đó. Trong bối cảnh thiên tai liên tiếp, dự án này không chỉ là tuyến đường huyết mạch kết nối vùng và thúc đẩy phát triển KT-XH giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng, mà còn là giải pháp căn cơ để giảm thiểu rủi ro từ thiên tai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng đề nghị tỉnh Khánh Hòa kịp thời di dời, hỗ trợ người dân theo phương châm "4 tại chỗ" để giảm thiểu rủi ro về người và tài sản trước tình hình mưa lũ, sạt lở. Tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, tập trung chăm lo đời sống người dân. Đặc biệt là khẩn trương khắc phục những điểm sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường; hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng nặng, không để người dân nào thiếu lương thực.

Phó thủ tướng lưu ý cần rà soát hồ chứa nước bảo đảm an toàn, đặc biệt là an toàn cho vùng hạ du một cách khoa học. Tại các vị trí ngập lụt, sạt lở, yêu cầu các lực lượng thực hiện nghiêm ứng trực 24/24 giờ, phân luồng giao thông từ xa, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tuyệt đối không để người và phương tiện đi vào khu vực mất an toàn.

Về sạt lở đèo Khánh Lê, mục tiêu trước mắt là thông tuyến bước một nhanh nhất, nhưng phải đặt an toàn tính mạng của lực lượng thực thi lên hàng đầu. Tại các điểm có nguy cơ sạt trượt mới, phải cử cán bộ túc trực theo dõi liên tục, kịp thời cảnh báo, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn thứ cấp, ưu tiên hàng đầu là an toàn tính mạng. Phải xử lý khẩn trương nhưng không được chủ quan.

Về giải pháp lâu dài, Chính phủ sẽ làm việc với tỉnh để nghiên cứu đầu tư cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, theo chủ trương kết nối các tuyến từ Tây nguyên xuống duyên hải miền Trung bằng đường cao tốc. Phó thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp Khánh Hòa và Lâm Đồng rà soát quy hoạch, tính toán nguồn vốn để khởi động dự án trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành tổ chức họp khẩn, yêu cầu khẩn trương khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê. Ông Thành đặc biệt nhấn mạnh chỉ thông đường, thông tuyến khi thấy thực sự an toàn; lưu ý việc đảm bảo an toàn không đồng nghĩa với sự trì hoãn. Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn phê bình công tác điều phối, phối hợp giữa các lực lượng là "chưa đồng bộ", "chưa thực sự chặt chẽ". Về điều tiết hồ chứa, ông phê bình cách điều tiết còn "dân dã", yêu cầu phải vận hành khoa học, tham khảo ý kiến chuyên gia.

Gia Lai, Đắk Lắk bị ngập nhiều nơi Ngày 18.11, nhiều khu vực phía đông tỉnh Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ) ngập sâu, khiến các khu dân cư và nhiều tuyến đường ở khu vực này bị chia cắt. Chính quyền địa phương kích hoạt ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", khẩn trương sơ tán người dân khỏi vùng trũng, nguy hiểm. Chiều cùng ngày, UBND tỉnh kích hoạt "kịch bản lũ 3.1"; 51 xã, phường ở phía đông tỉnh phải thực hiện sơ tán gần 8.500 hộ với khoảng 29.000 người, việc di dời được yêu cầu triển khai từ 15 giờ cùng ngày. Tại Đắk Lắk, mưa lớn tiếp diễn khiến nhiều khu vực ngập cục bộ. Ở xã Yang Mao (thuộc H.Krông Bông cũ), 4 thôn bị nước lũ chia cắt. Lực lượng chức năng đã tiếp tế nhu yếu phẩm và căng dây thừng hỗ trợ hơn 200 người di chuyển khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Nhiều điểm trên tuyến đường vào khu vực di dời bị sạt lở, cầu dân sinh hư hỏng. Công tác túc trực, hỗ trợ người dân vẫn được duy trì cho đến khi nước rút. Đức Nhật - Hữu Tú

Nổ mìn phá đá, dự kiến đèo Khánh Lê thông xe trong 2 - 3 ngày tới

Liên quan đến kế hoạch thông đèo Khánh Lê, ngày 18.11, ông Lê Thuận Đoàn, Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa (đơn vị nhà thầu bảo trì QL27C) cho biết chiều tối 17.11, trên đèo Khánh Lê (QL27C) tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở, nặng nhất là điểm sạt lở kéo dài 50 m thuộc địa phận xã Nam Khánh Vĩnh, với 6 tảng đá nặng hàng trăm tấn đổ xuống mặt đường. Theo ông Đoàn, với khối lượng đá như trên không thể di dời bằng máy xúc hay cẩu mà cần có phương án khác, khả quan nhất là cho nổ mìn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, cho biết Sở sẽ phối hợp đơn vị chuyên môn của Bộ Quốc phòng khoan vào đá, nổ mìn phá nhỏ từng khối để giải tỏa. Việc nổ mìn dự kiến thực hiện trong 2 ngày sau khi phương án được phê duyệt.

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, đến nay, các điểm sạt lở tại Km42, Km43, Km45 và Km52 cơ bản đã được khắc phục. Tuy nhiên, hai vị trí Km44 và Km47 vẫn bị chia cắt do khối lượng đất đá quá lớn, địa hình hiểm trở khiến máy móc chưa thể tiếp cận. Riêng Km44, nơi đất đá phủ kín mặt đường khoảng 40 m, lực lượng bảo trì đã khảo sát bằng flycam để xây dựng phương án kỹ thuật và sẽ triển khai xử lý ngay khi thời tiết thuận lợi. Nếu trời tạnh mưa, dự kiến trong 2 - 3 ngày tới, tuyến đường sẽ được thông hoàn toàn.

Miền Trung tiếp tục mưa lớn Ngày 18.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới. Dự báo từ ngày 19 - 20.11, khu vực TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk và phía bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực TP.Huế và phía nam tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm. Dự báo thời tiết đêm 20.11 và ngày 21.11, khu vực TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk và phía bắc Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm. Mưa lớn ở các tỉnh, thành phố nói trên trong những ngày tới có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Phan Hậu