Thông tin từ Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết lúc 17 giờ ngày 18.11.2025, lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng sau hơn 4 giờ vượt qua nhiều đoạn đường sạt lở đã tiếp cận được 11 người cùng 5 xe tải, 1 xe con mắc kẹt trên đèo Khánh Lê, quốc lộ 27C (đoạn thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa) nối Đà Lạt – Nha Trang.

Sạt lở đèo Khánh Lê: Giải cứu 11 người và 6 xe mắc kẹt suốt 2 ngày

Theo đó, khu vực tại Km51+400 bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài sạt khoảng 50 mét và Km49+500 bị cô lập từ đêm 16.11, do 2 bên có nhiều điểm sạt lở.

Lực lượng CSGT Công an Lâm Đồng tiếp cận được với những người bị cô lập trên đèo Khánh Lê ẢNH: CTV

Lực lượng chức năng đã hỗ trợ, tiếp tế thực phẩm, nước uống cho những người bị mắc kẹt gồm tài xế, phụ xe và người đi đường. Theo một cán bộ CSGT, sức khỏe của những người mắc kẹt giữa đèo Khánh Lê vẫn ổn định, dù 2 ngày qua thiếu nước uống và lương thực.