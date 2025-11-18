Không nôn nóng thông đèo Khánh Lê mà đánh đổi sự an toàn

Chiều 18.11, đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đến kiểm tra hiện trường công tác khắc phục sự cố sạt lở đèo Khánh Lê. Đây là vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 6 người chết và 19 người bị thương, khiến việc lưu thông trên QL27C, nối Nha Trang - Đà Lạt, bị tê liệt hoàn toàn.

Phó thủ tướng biểu dương nỗ lực cứu người trên đèo Khánh Lê

Về công tác khắc phục trước mắt, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cấm đường, không cho lưu thông trên đèo Khánh Lê để bảo đảm an toàn cho người dân.

Phó thủ tướng biểu dương Khánh Hòa đã nỗ lực trong công tác cứu người, miễn chi phí điều trị cho các nạn nhân và đã có những giải pháp kịp thời để khắc phục sự cố sạt lở đèo Khánh Lê.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng (giữa) kiểm tra hiện trường đèo Khánh Lê ẢNH: BÁ DUY

Phó thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan có phương án tổng thể, vừa đảm bảo khôi phục giao thông nhanh, vừa phải tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thi công.

"Không vì nôn nóng thông đường mà đánh đổi sự an toàn. Đây là yêu cầu tiên quyết, không được phép chủ quan", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng yêu cầu, sau khi thông tuyến đèo Khánh Lê, cần tiến hành ngay việc gia cố cả taluy dương và taluy âm. Ông đặc biệt nhấn mạnh sự nguy hiểm của taluy dương nếu tiếp tục có mưa. Phó thủ tướng lưu ý: "Dù đã thông tuyến, đề nghị chưa cho người dân lưu thông trên tuyến đường này".

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà, động viên công nhân khắc phục sự cố trên đèo Khánh Lê ẢNH: BÁ DUY

Rời đèo Khánh Lê, Phó thủ tướng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi các nạn nhân bị thương do sạt lở đèo Khánh Lê.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ân cần động viên từng bệnh nhân, ghi nhận nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ trong công tác cấp cứu và điều trị kịp thời. Ông đề nghị bệnh viện ưu tiên tối đa nguồn lực, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư và theo dõi sát tình trạng sức khỏe của các nạn nhân; tuyệt đối không để bất kỳ trường hợp nào thiếu điều kiện chữa trị.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện do mưa lũ gây ra ẢNH: BÁ DUY

Khánh Hòa đề nghị sớm triển khai dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt

Tối cùng ngày, Phó thủ tướng làm việc với tỉnh Khánh Hòa về công tác khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Báo cáo với Phó thủ tướng, tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương thiệt hại rất nghiêm trọng với 10 người chết, 2 người mất tích và 19 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Đến ngày 18.11, toàn tỉnh đã sơ tán 1.890 hộ với 6.507 người, trong khi 64 hồ chứa đạt 87,6% dung tích thiết kế. Tổng thiệt hại do mưa lũ ước khoảng 286 tỉ đồng.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với tỉnh Khánh Hòa về công tác khắc phục hậu quả do mưa bão ẢNH: H.L

Tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Phó thủ tướng quan tâm việc sớm triển khai dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, vì thực tế dự án đang vướng một số thủ tục nên đang chậm so với chủ trương thống nhất trước đó. Theo tỉnh, trong bối cảnh thiên tai liên tiếp, dự án này không chỉ là tuyến đường huyết mạch kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng, mà còn là giải pháp căn cơ để giảm thiểu rủi ro từ thiên tai.

Dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt đã được UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất, đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng quan tâm, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép triển khai đầu tư xây dựng dự án trước năm 2030. Việc giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc nêu trên được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Không để người và phương tiện đi vào khu vực mất an toàn

Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh Khánh Hòa kịp thời di dời, hỗ trợ người dân theo phương châm "4 tại chỗ" để giảm thiểu rủi ro về người và tài sản trước tình hình mưa lũ, sạt lở. Đồng thời, tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, tập trung chăm lo đời sống người dân. Đặc biệt, khẩn trương khắc phục những điểm bị sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường; hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng nặng, không để người dân nào bị thiếu lương thực. Nếu lực lượng tại chỗ không bảo đảm thì liên hệ công an, quân đội tiếp ứng; báo cáo Bộ, ngành Trung ương để được hỗ trợ kịp thời.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Khánh Hòa ẢNH: H.L

Phó thủ tướng lưu ý cần rà soát lại hồ chứa nước bảo đảm an toàn, đặc biệt là an toàn cho vùng hạ du một cách khoa học. Tại các vị trí ngập lụt, sạt lở, yêu cầu các lực lượng thực hiện nghiêm tổ chức ứng trực 24/24 giờ, phân luồng giao thông từ xa, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tuyệt đối không để người và phương tiện đi vào khu vực mất an toàn. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân trong đợt mưa lũ để người dân không chủ quan, lơ là dẫn đến sự cố đáng tiếc.

Về sạt lở đèo Khánh Lê, mục tiêu trước mắt là thông tuyến bước một nhanh nhất, nhưng phải đặt an toàn tính mạng của lực lượng thực thi lên hàng đầu. Tại các điểm có nguy cơ sạt trượt mới, phải cử cán bộ túc trực theo dõi liên tục, kịp thời cảnh báo, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn thứ cấp, ưu tiên hàng đầu là an toàn tính mạng. Phải xử lý khẩn trương nhưng không được chủ quan.

Sạt lở đèo Khánh Lê: Giải cứu 11 người và 6 xe mắc kẹt suốt 2 ngày

Về giải pháp lâu dài, Chính phủ sẽ làm việc với tỉnh để nghiên cứu đầu tư cao tốc Nha Trang – Đà Lạt, theo chủ trương kết nối các tuyến từ Tây nguyên xuống duyên hải miền Trung bằng đường cao tốc. Phó thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp Khánh Hòa và Lâm Đồng rà soát quy hoạch, tính toán nguồn vốn để khởi động dự án trong thời gian sớm nhất.



