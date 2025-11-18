Giải cứu 11 người và nhiều xe mắc kẹt 2 ngày do sạt lở đèo Khánh Lê

Tiếp cận vị trí bị cô lập trên đèo Khánh Lê

Tối 18.11, thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết sau hơn 4 giờ vượt qua nhiều đoạn đường sạt lở, lực lượng CSGT và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận được 11 người cùng 5 xe tải và 1 xe con bị mắc kẹt trên đèo Khánh Lê (tuyến quốc lộ 27C, nối Đà Lạt - Nha Trang) lúc 17 giờ cùng ngày.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng mở đường để giải cứu 11 người cùng phương tiện mắc kẹt trên đèo Khánh Lê ẢNH: CSGT LÂM ĐỒNG

Nhóm người và phương tiện này bị kẹt tại Km51+400, nơi đèo Khánh Lê xuất hiện các điểm sạt lở nghiêm trọng, đoạn dài khoảng 50 m và Km49+500 trên QL27C. Từ đêm 16.11, khu vực này bị cô lập do đất đá liên tục tràn xuống khiến cả hai hướng đều bị phong tỏa.

Trong số các phương tiện mắc kẹt có 5 xe tải (trong đó có 2 xe chở hoa) cùng 1 xe con.

Lực lượng CSGT Công an Lâm Đồng tiếp cận được với những người bị cô lập trên đèo Khánh Lê ẢNH: CTV

Lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa nước uống, thực phẩm thiết yếu cho những người mắc kẹt, gồm tài xế, phụ xe và người đi đường.

Theo một cán bộ CSGT, sức khỏe những người này vẫn ổn định dù đã trải qua 2 ngày thiếu nước và lương thực trên đèo Khánh Lê.

Tiếp thực phẩm và nước uống cho những người mắc kẹt trên đèo Khánh Lê ẢNH: CSGT LÂM ĐỒNG

Nỗ lực giải phóng đất đá giữa mưa lớn

Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 18.11, sau khi nhận tin 2 xe tải chở hoa Đà Lạt mắc kẹt trên đèo Khánh Lê, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng lập tức huy động xe múc và lực lượng xuống hiện trường để cứu hộ.

Tuy nhiên, mưa lớn liên tục trong ngày 18.11 khiến đèo Khánh Lê xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở. Lực lượng CSGT buộc phải giải phóng đất đá từng đoạn mới có thể tiếp cận vị trí các xe bị cô lập.

Múc đất đá để giải cứu các xe tải chở hoa mắc kẹt trên đèo Khánh Lê quay đầu về lại Đà Lạt ẢNH: CTV

Đèo Khánh Lê tiếp tục mưa lớn nên xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở ẢNH: CTV

Sau khi tiếp tế nhu yếu phẩm, CSGT và lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp tục dùng máy múc để mở đường, hỗ trợ các xe tải chở hoa quay về Đà Lạt nhằm đổi hướng, tránh khu vực nguy hiểm trên đèo Khánh Lê.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an Lâm Đồng cho biết phía tỉnh Khánh Hòa cũng đang khẩn trương giải phóng đất đá từ phía chân đèo Khánh Lê đi lên. Nhiều vị trí có khối đá lớn chắn ngang đường, xe cơ giới không thể xử lý, buộc phải dùng biện pháp nổ mìn phá đá để dọn dẹp, bảo đảm an toàn khi thông tuyến.