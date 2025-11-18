Lên phương án phối hợp nổ mìn thông đèo Khánh Lê

Ngày 18.11, ông Lê Thuận Đoàn, Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa (nhà thầu bảo trì QL27C) cho biết, hôm qua (17.11) đèo Khánh Lê (QL 27C) tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở; nặng nhất là đoạn dài 50 m ở xã Nam Khánh Vĩnh với 6 tảng đá nặng hàng trăm tấn, không thể di dời bằng máy xúc hay cẩu.

Đèo Khánh Lê xuất hiện thêm nhiều điểm sạt do mưa lớn ẢNH: H.L.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho hay, tỉnh sẽ phối hợp đơn vị chuyên môn của Bộ Quốc phòng khoan vào đá, nổ mìn phá nhỏ từng khối để giải tỏa. Việc nổ mìn dự kiến thực hiện trong hai ngày sau khi đề xuất cũng như phương án được phê duyệt.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16.11, tại Km 45 đèo Khánh Lê (thuộc QL 27C, địa phận xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), một xe khách giường nằm đang lưu thông đến lý trình trên thì bất ngờ bị đất đá từ ta luy dương đổ xuống, ép mạnh vào sườn phải phương tiện khiến xe hư hỏng nặng. Vụ việc làm 6 người tử vong và 19 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Khánh Lê ẢNH: H.L.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trời đang có mưa lớn, cùng lúc sạt lở xuất hiện ở cả Km 43 và Km 47 khiến công tác tiếp cận hiện trường của lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Do mưa lớn nên trên khu vực đèo Khánh Lê tiếp tục có thêm nhiều điểm sạt lở.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ đá từ ta luy dương rơi xuống tại Km 45 gây tai nạn nghiêm trọng, đơn vị đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng bảo trì, phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cứu hộ, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời huy động tối đa máy móc, thiết bị để dọn dẹp cây cối, đất đá nhằm sớm thông tuyến phục vụ công tác cứu hộ và phòng chống thiên tai.

[VIDEO] Cận cảnh hiện trường sạt lở đèo Khánh Lê

Đến nay, các điểm sạt lở tại Km 42, Km 43, Km 45 (vị trí xảy ra tai nạn liên quan xe khách) và Km 52 đã được khắc phục. Tuy nhiên, hai vị trí Km 44 và Km 47 vẫn bị chia cắt do khối lượng đất đá quá lớn, địa hình hiểm trở khiến máy móc chưa thể tiếp cận.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, sáng 18.11 mưa đã giảm nhưng có thể tăng trở lại vào chiều tối. Đêm nay và sáng mai (19.11), lũ trên các sông khả năng dâng cao, song đỉnh lũ dự báo dưới mức báo động 2.