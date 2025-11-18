Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 50 tỉ đồng cho tỉnh Khánh Hòa khắc phục mưa lũ

Cụ thể, hỗ trợ 50 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Nhiều khu vực tại Khánh Hòa ngập sâu do mưa lũ ẢNH: H.L

UBND tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ NN-MT và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đèo Khánh Lê chưa thể thông tuyến do mức độ sạt lở rất nặng nề và hiện còn mưa lớn ở khu vực đèo ẢNH: H.L

Theo báo cáo của Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa, trong 2 ngày qua, lượng mưa trên toàn tỉnh đạt từ 80 đến 250 mm. Tính đến sáng 18.11, mưa lũ đã khiến 7 người chết, 2 người mất tích, 19 người bị thương; 7.000 ha lúa, 117 ha cây hàng năm, 404 ha rau màu bị ngập sâu. Đặc biệt, tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên 2 tuyến đèo Khánh Lê và Khánh Sơn rất nặng, hiện chưa thể khắc phục xong.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày 18.11, trên địa bàn Khánh Hòa, nước trên một số sông như sông Cái Nha Trang đã xuống dưới mức báo động 1. Tuy nhiên, theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, mặc dù trong ngày mưa đã giảm nhưng có thể tăng trở lại vào chiều tối và đêm. Dự báo trong sáng mai, lũ trên các sông khả năng dâng, song đỉnh lũ dự báo dưới mức báo động 2.