Khánh Hòa: Trường lớp ngập bùn, nhiều nơi cho học sinh nghỉ thêm

Dọn bùn sau mưa lũ
Mưa tạnh, trời hửng nắng từ sáng 18.11, một số nơi ven sông Cái thuộc P.Tây Nha Trang và xã Diên Khánh (Khánh Hòa) vẫn ngập nhẹ cục bộ. Người dân đang bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, trở lại cuộc sống thường ngày. Các trường học cũng khẩn trương dọn dẹp bùn lũ để đón học sinh quay lại lớp.
Vừa dọn dẹp, bà Mai Thị Hoàng, Hiệu trưởng Trường mầm non Vĩnh Thạnh (P.Tây Nha Trang), cho biết đợt lụt này mực nước dâng cao hơn mọi năm. Do nước lên cao bất ngờ, một số đồ dùng, vở, viết và đồ trang trí lớp học bị ướt.
Ngay khi nước rút, toàn bộ giáo viên đã tập trung dọn dẹp, nhưng công việc gặp nhiều khó khăn do lớp bùn non đóng dày. Nhà trường đang nỗ lực khắc phục để có thể đón học sinh trở lại vào ngày 19.11.
Bà Huyền Tôn Nữ Kim Ánh, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Thạnh, cho biết nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng P.Tây Nha Trang và các chiến sĩ Cảnh sát cơ động nên công tác dọn dẹp diễn ra nhanh chóng. Trường đã sẵn sàng đón học sinh quay lại lớp học.
Chủ động quản lý học sinh
Do mưa lớn kéo dài gây ngập diện rộng, chiều tối 17.11, nhiều địa phương ở Khánh Hòa đã thông báo các trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 18.11.
Danh sách gồm các xã, phường: Bảo An, Phan Rang, Phước Hậu, Thuận Nam, Ninh Phước, Phước Dinh, Ninh Hòa, Tây Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Bắc Cam Ranh, Diên Lạc, Suối Hiệp, Diên Lâm…
UBND các xã, phường yêu cầu hiệu trưởng các trường nhanh chóng thông báo đến phụ huynh, cán bộ, giáo viên và học sinh về kế hoạch dạy - học, nhằm chủ động quản lý học sinh và tránh phát sinh rủi ro.
Bình luận (0)