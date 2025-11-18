Khánh Hòa: Trường lớp ngập bùn, nhiều nơi cho học sinh nghỉ thêm

Dọn bùn sau mưa lũ

Mưa tạnh, trời hửng nắng từ sáng 18.11, một số nơi ven sông Cái thuộc P.Tây Nha Trang và xã Diên Khánh (Khánh Hòa) vẫn ngập nhẹ cục bộ. Người dân đang bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, trở lại cuộc sống thường ngày. Các trường học cũng khẩn trương dọn dẹp bùn lũ để đón học sinh quay lại lớp.

Sáng 18.11, giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Thạnh (P.Tây Nha Trang) dọn dẹp bùn lũ, chuẩn bị đón học sinh ẢNH: BÁ DUY

Vừa dọn dẹp, bà Mai Thị Hoàng, Hiệu trưởng Trường mầm non Vĩnh Thạnh (P.Tây Nha Trang), cho biết đợt lụt này mực nước dâng cao hơn mọi năm. Do nước lên cao bất ngờ, một số đồ dùng, vở, viết và đồ trang trí lớp học bị ướt.

Ngay khi nước rút, toàn bộ giáo viên đã tập trung dọn dẹp, nhưng công việc gặp nhiều khó khăn do lớp bùn non đóng dày. Nhà trường đang nỗ lực khắc phục để có thể đón học sinh trở lại vào ngày 19.11.

Giáo viên Trường mầm non Vĩnh Thạnh (P.Tây Nha Trang) dọn dẹp để đón các cháu đi học lại từ ngày 19.11 ẢNH: BÁ DUY

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ dọn dẹp bùn lũ các trường học trên địa bàn

ẢNH: BÁ DUY

Các giáo viên dọn dẹp, làm sạch trường lớp với sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng ẢNH: BÁ DUY

Bà Huyền Tôn Nữ Kim Ánh, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Thạnh, cho biết nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng P.Tây Nha Trang và các chiến sĩ Cảnh sát cơ động nên công tác dọn dẹp diễn ra nhanh chóng. Trường đã sẵn sàng đón học sinh quay lại lớp học.

Nước lũ làm sập một phần tường Trường tiểu học Vĩnh Thạnh ẢNH: BÁ DUY

Nhiều trường học trên địa bàn P.Tây Nha Trang ngập sâu trong đợt mưa lũ vừa qua, lượng bùn non rất nhiều ẢNH: BÁ DUY

Chủ động quản lý học sinh

Do mưa lớn kéo dài gây ngập diện rộng, chiều tối 17.11, nhiều địa phương ở Khánh Hòa đã thông báo các trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 18.11.

Danh sách gồm các xã, phường: Bảo An, Phan Rang, Phước Hậu, Thuận Nam, Ninh Phước, Phước Dinh, Ninh Hòa, Tây Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Bắc Cam Ranh, Diên Lạc, Suối Hiệp, Diên Lâm…

Sáng 18.11, nước lũ rút dần nhưng nhiều khu vực ở P.Tây Nha Trang vẫn còn ngập cục bộ, người dân đi lại khó khăn ẢNH: BÁ DUY

UBND các xã, phường yêu cầu hiệu trưởng các trường nhanh chóng thông báo đến phụ huynh, cán bộ, giáo viên và học sinh về kế hoạch dạy - học, nhằm chủ động quản lý học sinh và tránh phát sinh rủi ro.