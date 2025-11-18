Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Khánh Hòa: Trường lớp ngập bùn, nhiều nơi cho học sinh nghỉ thêm

Bá Duy
18/11/2025 15:50 GMT+7

Nước vừa rút, nhiều trường học ở Khánh Hòa huy động giáo viên, phụ huynh và lực lượng chức năng dọn dẹp bùn lũ để kịp đón học sinh trở lại lớp. Tuy vậy, hàng chục trường khác vẫn phải cho học sinh nghỉ học do mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Dọn bùn sau mưa lũ

Mưa tạnh, trời hửng nắng từ sáng 18.11, một số nơi ven sông Cái thuộc P.Tây Nha Trang và xã Diên Khánh (Khánh Hòa) vẫn ngập nhẹ cục bộ. Người dân đang bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, trở lại cuộc sống thường ngày. Các trường học cũng khẩn trương dọn dẹp bùn lũ để đón học sinh quay lại lớp.

Khánh Hòa: Giáo viên ra quân dọn bùn lũ, nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ - Ảnh 1.

Sáng 18.11, giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Thạnh (P.Tây Nha Trang) dọn dẹp bùn lũ, chuẩn bị đón học sinh

ẢNH: BÁ DUY

Vừa dọn dẹp, bà Mai Thị Hoàng, Hiệu trưởng Trường mầm non Vĩnh Thạnh (P.Tây Nha Trang), cho biết đợt lụt này mực nước dâng cao hơn mọi năm. Do nước lên cao bất ngờ, một số đồ dùng, vở, viết và đồ trang trí lớp học bị ướt.

Ngay khi nước rút, toàn bộ giáo viên đã tập trung dọn dẹp, nhưng công việc gặp nhiều khó khăn do lớp bùn non đóng dày. Nhà trường đang nỗ lực khắc phục để có thể đón học sinh trở lại vào ngày 19.11.

Khánh Hòa: Giáo viên ra quân dọn bùn lũ, nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ - Ảnh 2.

Giáo viên Trường mầm non Vĩnh Thạnh (P.Tây Nha Trang) dọn dẹp để đón các cháu đi học lại từ ngày 19.11

ẢNH: BÁ DUY

Khánh Hòa: Giáo viên ra quân dọn bùn lũ, nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ - Ảnh 3.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ dọn dẹp bùn lũ các trường học trên địa bàn

ẢNH: BÁ DUY

Khánh Hòa: Giáo viên ra quân dọn bùn lũ, nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ - Ảnh 4.

Các giáo viên dọn dẹp, làm sạch trường lớp với sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng

ẢNH: BÁ DUY

Bà Huyền Tôn Nữ Kim Ánh, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Thạnh, cho biết nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng P.Tây Nha Trang và các chiến sĩ Cảnh sát cơ động nên công tác dọn dẹp diễn ra nhanh chóng. Trường đã sẵn sàng đón học sinh quay lại lớp học.

Khánh Hòa: Giáo viên ra quân dọn bùn lũ, nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ - Ảnh 5.

Nước lũ làm sập một phần tường Trường tiểu học Vĩnh Thạnh

ẢNH: BÁ DUY

Khánh Hòa: Giáo viên ra quân dọn bùn lũ, nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ - Ảnh 6.

Nhiều trường học trên địa bàn P.Tây Nha Trang ngập sâu trong đợt mưa lũ vừa qua, lượng bùn non rất nhiều

ẢNH: BÁ DUY

Chủ động quản lý học sinh

Do mưa lớn kéo dài gây ngập diện rộng, chiều tối 17.11, nhiều địa phương ở Khánh Hòa đã thông báo các trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 18.11.

Danh sách gồm các xã, phường: Bảo An, Phan Rang, Phước Hậu, Thuận Nam, Ninh Phước, Phước Dinh, Ninh Hòa, Tây Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Bắc Cam Ranh, Diên Lạc, Suối Hiệp, Diên Lâm…

Khánh Hòa: Giáo viên ra quân dọn bùn lũ, nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ - Ảnh 7.

Sáng 18.11, nước lũ rút dần nhưng nhiều khu vực ở P.Tây Nha Trang vẫn còn ngập cục bộ, người dân đi lại khó khăn

ẢNH: BÁ DUY

UBND các xã, phường yêu cầu hiệu trưởng các trường nhanh chóng thông báo đến phụ huynh, cán bộ, giáo viên và học sinh về kế hoạch dạy - học, nhằm chủ động quản lý học sinh và tránh phát sinh rủi ro.

Khánh Hòa sạt lở, ngập lụt khắp nơi, Bí thư Tỉnh ủy triệu tập họp khẩn

Khánh Hòa sạt lở, ngập lụt khắp nơi, Bí thư Tỉnh ủy triệu tập họp khẩn

Tại cuộc họp khẩn lúc 6 giờ 30 ngày 18.11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành yêu cầu khẩn trương khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê nhưng nhấn mạnh phải ưu tiên 'an toàn tuyệt đối'.

