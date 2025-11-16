Hơn 1.500 tỉ đồng xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú vùng biên Gia Lai

Sáng 16.11, tại xã Ia Nan, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới, với sự tham dự của Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và người dân vùng biên.

Dự án được triển khai tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai gồm: Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia, Ia O. Tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỉ đồng, quy mô 212 lớp học với khoảng 7.420 học sinh, đa số là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Lễ khởi công động thổ dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai với sự tham dự của Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng

ẢNH: TRẦN HIẾU

Các trường được xây dựng đồng bộ, gồm: khu học tập, khu nội trú, nhà ăn, khu ở giáo viên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, thân thiện, đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy học và sinh hoạt nội trú cho học sinh các dân tộc thiểu số tại khu vực biên giới.

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: "Việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới là chủ trương nhân văn, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc".

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: TRẦN HIẾU

Phó thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Gia Lai chỉ đạo quyết liệt để dự án thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn; chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương án vận hành để trường sớm trở thành ngôi nhà tri thức - nơi ươm mầm tương lai cho con em vùng biên giới.

Dịp này, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao tặng các phần quà cho hộ gia đình chính sách, học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã biên giới.