Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hơn 1.500 tỉ đồng xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú vùng biên Gia Lai

Trần Hiếu
Trần Hiếu
16/11/2025 14:13 GMT+7

Dự án hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới Gia Lai với tổng vốn hơn 1.516 tỉ đồng được kỳ vọng vọng mang lại môi trường học tập hiện đại cho hơn 7.400 học sinh, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số.

Sáng 16.11, tại xã Ia Nan, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới, với sự tham dự của Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và người dân vùng biên.

Dự án được triển khai tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai gồm: Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia, Ia O. Tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỉ đồng, quy mô 212 lớp học với khoảng 7.420 học sinh, đa số là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Khởi công hệ thống trường phổ thông nội trú hơn 1.500 tỉ đồng vùng biên Gia Lai - Ảnh 1.

Lễ khởi công động thổ dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai với sự tham dự của Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng

ẢNH: TRẦN HIẾU

Các trường được xây dựng đồng bộ, gồm: khu học tập, khu nội trú, nhà ăn, khu ở giáo viên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, thân thiện, đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy học và sinh hoạt nội trú cho học sinh các dân tộc thiểu số tại khu vực biên giới.

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: "Việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới là chủ trương nhân văn, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc".

Khởi công hệ thống trường phổ thông nội trú hơn 1.500 tỉ đồng vùng biên Gia Lai - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại lễ khởi công

ẢNH: TRẦN HIẾU

Phó thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Gia Lai chỉ đạo quyết liệt để dự án thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn; chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương án vận hành để trường sớm trở thành ngôi nhà tri thức - nơi ươm mầm tương lai cho con em vùng biên giới.

Dịp này, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao tặng các phần quà cho hộ gia đình chính sách, học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã biên giới.

Tin liên quan

Trường dân tộc nội trú vùng biên phải là biểu tượng tri thức

Trường dân tộc nội trú vùng biên phải là biểu tượng tri thức

Trong khuôn khổ chương trình xây dựng 248 trường nội trú vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, Chính phủ vừa khởi công xây dựng 5 trường dân tộc nội trú liên cấp tại Lâm Đồng và Đắk Lắk, mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho hàng nghìn học sinh vùng biên.

Khám phá thêm chủ đề

trường phổ thông nội trú Gia Lai Phó thủ thướng Hồ Quốc Dũng biên giới Khởi công
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận