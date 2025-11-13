Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Gia Lai

Tại ngày hội, người dân bày tỏ với Thủ tướng Phạm Minh Chính niềm vui, sự phấn khởi trước sự phát triển của quê hương, đất nước; đồng thời khẳng định niềm tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Người dân cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và lực lượng chức năng để sớm ổn định cuộc sống sau bão Kalmaegi (bão số 13).

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm "an dân" ẢNH: ĐỨC NHẬT

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 13, sớm hoàn thành sửa chữa nhà cửa trong tháng 11 và xây dựng lại nhà sập trước 15 tháng 12 âm lịch. Các cấp chính quyền cần sớm khôi phục hạ tầng thiết yếu, sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân. Cùng với đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm "an dân".

Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tinh thần "3 gần" gồm gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; "5 phải" gồm phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả và "4 không" là không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng. Từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân tốt hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 ở thôn Thắng Kiên ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã trao quà tặng bà con thôn Thắng Kiên, các hộ gia đình thiệt hại do bão và các gia đình chính sách.

Ngoài ra Tập đoàn Công nghiệp năng lượng Quốc gia Việt Nam trao 10 tỉ đồng; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội trao 10 tỉ đồng; Ngân hàng VPBank 15 tỉ đồng và Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn 5 tỉ đồng để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.