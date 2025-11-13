Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm người dân làng chài bị thiệt hại vì bão Kalmaegi

Đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra tình hình thiệt hại tại một số doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội, khảo sát thực tế tại xã Đề Gi, nơi có 26 hộ dân bị ảnh hưởng bởi triều cường, khu vực cảng cá Đề Gi và khu tái định cư An Quang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão Kalmaegi tại Khu kinh tế Nhơn Hội

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sẽ có gói tín dụng ưu đãi với doanh nghiệp bị thiệt hại

Sau bão Kalmaegi, Khu kinh tế Nhơn Hội chịu thiệt hại nặng nề, nhiều nhà xưởng bị sập, tốc mái, hạ tầng hư hỏng nghiêm trọng, nguyên liệu và sản phẩm hoàn thiện bị hư hại...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với những thiệt hại của doanh nghiệp, đồng thời biểu dương các lực lượng, đặc biệt là quân đội, đã tích cực tham gia hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão.

Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương khôi phục sản xuất, không làm đứt gãy chuỗi cung ứng để giữ đơn hàng và giữ uy tín với khách hàng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần sửa chữa nhà xưởng, thu mua nguyên vật liệu mới, tạo việc làm và chăm lo đời sống người lao động.

Thủ tướng Phạm Minh chính cho biết đã chỉ đạo hệ thống ngân hàng triển khai các chính sách giãn, hoãn, khoanh nợ và xây dựng gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại; đồng thời giao Bộ Tài chính nghiên cứu các chính sách về thuế, phí, lệ phí phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Không còn nhận ra Khu kinh tế Nhơn Hội sau bão số 13

Thủ tướng đề nghị người dân di dời về nơi tái định cư an toàn

Đến thăm khu vực 26 hộ dân bị ảnh hưởng bởi triều cường và khu tái định cư An Quang (xã Đề Gi), Thủ tướng ân cần hỏi thăm tình hình thiệt hại, đời sống, sinh hoạt của bà con trước, trong và sau bão số 13.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm làng chài Đề Gi, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Người dân cho biết hệ thống điện, nước cơ bản đã được khôi phục, không thiếu lương thực, thuốc men, song nhiều nhà cửa và lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng nặng.

Thủ tướng biểu dương tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành tốt chỉ đạo của chính quyền trong công tác di dời, trú tránh bão an toàn, góp phần không để xảy ra thiệt hại về người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chính quyền địa phương rà soát, kê khai cụ thể các trường hợp nhà bị sập, hư hỏng để có phương án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa; xem xét bố trí tái định cư cho những hộ dân sống trong khu vực nguy hiểm.

Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi bà con làng chài Đề Gi, nơi bị thiệt hại nặng do bão Kalmaegi gây ra ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thủ tướng giao các lực lượng quân đội, công an và các đơn vị liên quan hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa cho người dân từ nay đến hết tháng 12. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị chính quyền và các ngành chức năng sớm khôi phục sản xuất, sinh kế cho người dân, đặc biệt là các hộ nuôi tôm, kinh doanh hải sản.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị người dân sớm di dời về nơi tái định cư mới an toàn, ổn định hơn để không còn lo lắng mỗi khi bão đến. Nhà nước sẽ hỗ trợ bà con xây dựng nhà ở tại khu tái định cư mới, đồng thời có chính sách vay vốn ưu đãi, giảm nợ, khoanh nợ, hỗ trợ lồng bè, con giống và thức ăn để khôi phục sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm và ổn định cuộc sống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai tập trung hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư An Quang, gồm đường, điện, nước... và khẩn trương xây dựng nhà ở để các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Tại các điểm đến, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với người dân, doanh nghiệp, cấp ủy và chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng do bão lũ; đồng thời gửi lời chia buồn tới thân nhân các gia đình có người chết, mất tích và bị thương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho người dân bị thiệt hại do bão Kalmaegi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan và lực lượng chức năng tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ về việc khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại và tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ; sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất và kinh doanh. Các địa phương phải tổng hợp, báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình thiệt hại, công tác khắc phục và nhu cầu hỗ trợ gửi về Trung ương.

Gia Lai thiệt hại hơn 5.900 tỉ đồng Theo UBND tỉnh Gia Lai, tổng thiệt hại toàn tỉnh do bão Kalmaegi gây ra ước tính hơn 5.900 tỉ đồng. Toàn tỉnh có hơn 1.000 căn nhà sập hoàn toàn, hàng chục nghìn căn bị hư hỏng, ngập nước. Hệ thống hạ tầng xã hội chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, với 489 cơ sở giáo dục, 11 trạm y tế bị hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, cây xanh và trụ điện gãy đổ hàng loạt.



